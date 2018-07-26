未來一周高壓籠罩 恐連續出現36度高溫

2018年07月26日 13:54 中時 廖德修

中央氣象局表示，目前台灣正處於相對高壓區內，太平洋高壓勢力逐漸增強、水氣減少，天氣趨於穩定。未來一周晴朗炎熱，除了中南部沿海清晨至上午有局部短暫降雨外，其他地方大多為多雲到晴，午後各地雖仍有局部短暫雷陣雨，不過降雨機率較高的地方在中南部及北部山區。

由於氣溫持續上升，氣象局今天已對新北市、台北市、桃園市、嘉義市、花蓮縣發布黃色高溫燈號，對宜蘭縣發布橙色燈號。各地普遍晴朗炎熱，有連續出現攝氏36度高溫的可能。

天氣風險公司也對高溫的氣候現象提出警告，預期台灣即將進入典型的7月底、8月間的酷熱天氣型態。事實上，最近全球酷熱氣候延燒，很多地方都打破高溫紀錄；且今年至今還不到最熱的階段，只能算是相對比較炎熱。推估其原因，主要是大氣環流配置的緣故，特別是各地都有高氣壓盤據，加上全球暖化也助長了炎熱程度，再來就是都會區的熱島效應，這也有推波助瀾的作用。

天氣風險公司說，酷熱已經是全球各國面臨的沉重壓力，尤其熱死人的數量往往會比冷死人多，這已經是極端氣候造成傷亡人口的首位；台灣雖還沒熱到這種程度，也要多加注意。

此外，氣象專家吳德榮在個人臉書表示，目前北太平洋上共有兩個颱風，對台灣都沒有影響。第11號輕颱悟空距離台灣較遠，未來將朝日本北方海面移動，影響所及都在海上，未來也將減弱為溫帶氣旋。

吳德榮說，第12號輕颱雲雀未來將朝日本南方海面前進，可能在周末（28日）影響本州的天氣，如果有安排日本旅遊行程的民眾必須留意。

(中時 )