郵筒裁撤 花蓮港內蛇紋石幸福青鳥郵筒 大受遊客青睞

2018年07月26日 13:54 中時 范振和

花蓮港親遊憩區內的幸福青鳥郵筒，26日引來不少遊客前往觀賞。（范振和攝）

發想創作幸福青鳥郵筒的林滿津聲稱，筒身挖出的石材擺放港區內，讓大家了解花蓮特色石種蛇紋石。 （范振和攝）

花蓮港區親水遊憩區內的幸福青鳥郵筒，是全台唯一的濱海蛇紋石郵筒，啟用至今已有50餘個國家遊客投遞明信片，在國內裁撤郵筒聲中，顯得更加美麗突出，26日引來不少遊客特地前往觀賞使用。

當初發想創作的林滿津說，青鳥郵筒利用蛇紋石製作，高3.3公尺、重6公噸，由石材加工業者許文卿提供石材，國立東華大學教授李秀華在郵筒落款：「天涯傳幸福．青鳥遞真情」，上方的青鳥是海鷗，模型由牟善珺提供、電腦繪圖是陳泓義，再由雕刻家廖如樑父子創作完成。

「颱風一來，吹也吹不走，郵筒中心挖下的6噸石材，就擺放旁邊展示，讓大家認識花蓮的特色石種蛇紋石。」林滿津說，光是挖下的石柱，都被遊客撫摸得光亮無比，讓她深深感受，愛台灣就該如此，簡單又平凡，讓人懂得欣賞、疼惜。

林滿津說，中華郵政公司行文港務公司，希望能印製太平洋濱青鳥郵筒明信片，擔心著作權事宜，她25日接獲探詢，一口答應，認為青鳥郵筒小自個人情愛，大至國與國之間的交流，讓異國了解台灣文化，大方分享我們的美好，何樂而不為？

林滿津也說，由於手寫信件愈來愈少，花蓮郵局計畫下月起，全縣裁撤21個郵筒，她覺得郵局曾因地制宜，推出原住民圖騰郵筒，這是很好的作為，可再想想其他創意，重新賦予郵筒新生命。

來自台南的郭先生表示，他和哥哥一家人賞海景之餘，也對這座幸福青鳥郵筒讚譽有加，至於街頭郵筒，可以多元利用，增設周遭景點、美食等介紹的功能，或許創意郵筒會帶來更多的驚喜和溫度。

(中時 )