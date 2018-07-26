遭批不會抱貓 姚文智駁斥：大家睜眼說瞎話

2018年07月26日 13:56 中時 郭建伸

民進黨台北市長姚文智今上午接受寶島聯播網節目《超級報報》專訪，談及昨天因拍定裝照衍生的「貓咪之亂」，甚至有漫畫將他比擬成連勝文，姚直言，就跟漫畫同一份報紙上的照片，他明明有托住貓的屁股，認為大家都是睜眼說瞎話。他也強調自己絕對愛貓，每天跟貓睡在一起，衣服上時常有貓毛。

主持人簡余晏在節目中談及昨天姚拍照衍生的「貓咪之亂」，4小時之內從愛貓人士變成不愛貓的人，甚至變成利用貓的人，「連貓都照顧不好應該要退選！」有平面媒體今也有連載漫畫，指姚文智的政策、行為不斷遭到網友抨擊，最後竟由連勝文還出面安慰「別難過，我懂你」，意指姚文智現今處境頗似4年前的連勝文。

姚文智重述自己的養貓史，表示小時候住天母時家裡附近是美軍住宅區，有一個女兵要移防時留下一隻叫Togi的貓，那時才10歲是第一次養貓，且嚴格說起來是父母所養。

姚說，小時候家裡開雜貨店，因為Togi相當聰明矯健，在外誤食不小心毒死，40年前的台灣還是「死貓吊樹頭、死狗放水流」的時代，但家人都很傷心還替貓舉行喪禮。

至於第二隻Togi，姚昨稱太太懷孕時轉交給朋友，但引發貓奴眾怒指他不愛貓。姚今解釋，20年前婦產科醫師認為可能會過敏，因此先託朋友寄養，之後想抱回來，但因為Togi已經談戀愛生小孩，友人認為不要拆散，於是他也就順勢成全。

簡余晏說，姚文智的辦公室都還沒回應貓咪之亂，但網路上4小時就「定罪」，甚至指他連貓咪都照顧不好應該退選，指網路輿論頗有「節奏」；但姚昨天似乎沒有想要進一步多解釋，指姚的選舉節奏會讓支持者捏把冷汗。

姚坦言，這樣被霸凌已經1、2年了沒有關係，但比起紀政因為領銜東京奧運正名公投遭受霸凌，他的貓算是小事，「是不是只要意見不一樣，就必須要噤若寒蟬遭受這樣的凌辱？」姚強調，言論自由發展到這樣，是不是該有所省思？

(中時 )