陸施壓東亞青運 沈清楷反駁：與東奧正名公投無關

2018年07月26日 13:56 工商 崔慈悌

大陸施壓取消臺中東亞青運主辦權，對外界質疑是因推動東奧正名所導致，臺灣正名小組召集人沈清楷今天接受專訪表示，即使他們沒有推動這項公投，中國也還是會打壓臺灣，東奧正名公投與東亞青運主辦權遭取消完全無關。

沈清楷今天接受《蔻蔻早餐》專訪，對於公投正名連署書截至目前為止，僅收到9萬份，8月底前還需要28萬份才能通過第二階段連署，但估計至少要35萬份才能有機會超過門檻，公投活動推那麼久，至今才9萬份的連署書，主持人周玉蔻詢問，這是否會被質疑「很失敗」？

沈清楷說，會發起這活動是因為想以臺灣為名參與國際賽事，公投正名真正發起人有20幾個不同社團，1月開始召集這些人、籌備東京正名連署的事，在做運動的人，不少人進入體制內，所以他們必須用比較保守的方式，雖然他們私下支持，卻不敢公開說明。

但他透露，不少人政治人物包含立委、議員，甚至雲林縣長李進勇、嘉義市長涂醒哲都有公開表態支持這活動。

8月底要完成35萬份簡直是不可能的任務，是否彰顯出臺灣人對此沒有熱情，認為並不是那麼重要？周玉蔻也指出：「你們幹嘛要搞這些事情？甚至搞到連東亞青運都沒了，讓兩岸關係成鐵板」。

江清楷強調，「其實有時候我們就是習慣那個被屈辱的狀態」，我們維持現狀，即使不做這件事，中國一定會打壓我們，「所以東奧正名其實跟東亞青的事完全是沒有關係。」

他指出，中間選民是沒有動作的，對他們來做都一樣，而且還有很多人還沒被召喚出來。在沒有發生事件前，最多能拿到18萬份連署書，在事件爆發後，雖然還沒看出效果，但昨天網路連署人數就增加10倍，不過他也誠實的說，「這事情的熱度大概只會有1個星期。」

沈清楷指出，他們背後沒有政黨的力量巷，民進黨部分人士是以個人身分參與連署，臺聯與基進黨分別提供了3千多份連署書，時代力量收集到連署書的還沒交給他們，雖然小黨有幫忙連署，但還是希望民進黨能多花點力氣、試一下，他認為如果最後連署失敗，對本土政權的傷害很大。

他也再度強調，即使他們沒有推動這項公投，中國也還是會打壓臺灣，所以東奧正名公投與東亞青運主辦權遭取消完全無關。

(工商 )