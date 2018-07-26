歐美領袖宣布「休戰」 同意解決貿易紛爭

2018年07月26日 14:02 中時 王嘉源

《華爾街日報》26日報導說，美國總統川普與歐盟執委會主席容克25日宣布，美國和歐盟關係進入一個「新階段」，雙方同意化解貿易糾紛，降低貿易壁壘，並暫緩進一步加徵關稅，所指的應該是川普對進口汽車加徵關稅的威脅。

美國與歐盟為全球最有影響力的兩大經濟體，加起來相當全世界50％的產值。雙方在唇槍舌劍了幾個禮拜後，25日終於由兩位領導人：美國總統川普與歐盟執委會主席容克在白宮坐下來談。會後川普與容克在白宮玫瑰園召開聯合記者會，兩人同意啟動談判，削減阻礙跨大西洋貿易的關稅和補貼，並解決川普今年稍早時候加徵的鋼鋁關稅，以及歐盟為此徵收的報復性關稅。

川普表示，根據他與容克宣布的一系列舉措，歐盟將增加向美國購買液化天然氣和大豆，且雙方將啟動對話以縮小這兩個經濟體之間的監管標準差異。雙方還表示將暫緩推出進一步的關稅舉措，所指的應該是川普對進口汽車加徵關稅的威脅。

另據德國之聲中文網指出，這次峰會的一大焦點是汽車關稅。而在各家媒體上，強調的重點各自不同，導致雙方做出的結論看似有所落差。

根據CNN轉播記者會片段，川普說，歐美共同致力於「對汽車以外的產業實施零關稅、零貿易壁壘、零補貼。」他說，歐盟將從美國進口更多農化產品，包括大豆。川普特別強調大豆是筆大交易，為此感謝容克。

然而另一方面，路透報導，容克對記者說，只要雙方繼續對談下去，雙方都會避免課徵更多關稅，包括對歐洲汽車產業的關稅。他說，這對川普來說是「很大的讓步」，也希望他會如實進行。

雙方也將一同改革被川普批為無用的世界貿易組織（WTO）。然而，這些共識都建立在一個前提上：「認知到我們的對話將持續下去……我們將不再增加對彼此課徵的關稅，也會重新評估現有的鋼鋁稅。」

德國之聲華府特派記者馮納曼（Alexandra von Nahmen）在現場觀察到，雙方互動良好，但氣氛還是有一點凝重。

德國之聲指出，如果在隨後的對談中，美歐確實逐步消除彼此的貿易壁壘，那這次峰會的結果便象徵了川普保護主義的一大轉彎。

川普對歐盟不友善已經有一段時間。他在受訪時稱歐盟為「敵人」。雖然他解釋那是競爭對手的意思，沒有敵意，他主張對進口汽車課徵25％關稅也對德國汽車大廠BMW與大眾汽車形成壓力。這次川普表現出有意消除貿易壁壘，但是將來會不會反悔還存在變數。

歐盟除了會增加美國大豆的進口，也會大量購買美國的液態天然氣。歐盟聲稱此舉是為了多樣化進口來源。歐盟同意從美國進口天然氣，很可能和之前美國批評歐盟從俄羅斯進口能源有關。歐盟願意增加美國大豆的進口，則可以視為川普為農民成功爭取福利。幾天前，川普宣稱要給予農民經濟上的補貼，彌補因貿易戰蒙受的損失。

德國之聲報導，德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）恭喜兩位領導人達成協議，在推特上稱乎這次峰會是「一大突破」，可以避免貿易戰而且「保住上百萬人的工作」。但是，也有人在欣喜之餘仍有所警惕，認為美國對汽車課稅的問題還沒有完全解決。德國工商大會（DIHK）主席史懷哲（Eric Schweitzer）表示：「這項提議是往對的方向前進，但是引發顧慮的部分還有很多沒有釐清。」

美國方面，多名共和黨議員為美歐關係轉好歡呼，也有黨員為歐洲即將成為大豆買家感到高興。但是前美國駐歐大使賈德納（Anthony Gardner）倒是沒有這麼樂觀，認為雙方達成的協議很「荒謬」，因為歐盟作為一個聯盟，沒有辦法實際購買商品。

(中時 )