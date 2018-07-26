金門大膽島開放觀光 揭開最前線神祕面紗

2018年07月26日 14:33 中時 李金生

大膽島開放觀光試營運，首發團30人登島攬勝。（李金生攝）

「三民主義統一中國」巨型心戰牆是大膽島上的著名景點。（李金生攝）

大膽島的精神標語，標示著兩岸軍事對峙的大時代。（李金生攝）

陳福海縣長與金防部指揮官姜振中等人一起為迷彩塗裝的大膽郵筒揭幕啟用。（李金生攝）

大膽島上的「北平路」，承載一段攻大陸的歷史。（李金生攝）

大膽島上的「神泉茶坊」。（李金生攝）

庇佑官兵軍旅平安的大膽島信仰心之一「平安寺」。（李金生攝）

大膽島上的精神標語。（李金生攝）

大陸觀光船從海上看金門，正通過大膽島海域。（李金生攝）

大膽島上的「海上長城」精神標語。（李金生攝）

大膽島駐軍在迷彩郵筒開心寄出信件。（李金生攝）

「大膽神泉」有許多傳說故事。（李金生攝）

大膽郵政代辦所剪綵啟用，（李金生攝）

有「前線中的前線，離島中的離島」之譽的大膽島，在金門縣府接管改善生活設施後，今（26）日開放觀光試營運，縣長陳福海偕中央、地方主管在碼頭迎接首發團30人登島，一起揭開這座位於國境西陲島嶼的神祕面紗。

大膽島面積僅0.79平方公里，距離金門島約1萬2000公尺，距離廈門島約4400公尺，在兩岸軍事對峙年代，被視為前線中的前線，戰略地位十分重要。隨著兩岸緊張關係緩和，縣府在2014年正式接管，歷經多年規畫整備，配合今年823炮戰60周年紀念，在今天上午對外開放觀光。

大膽島上有豐富的古蹟、軍事遺跡，包括「島孤人不孤」勒石、神雞之墓、大膽神泉、石獅、北安寺、神泉茶坊與「三民主義統一中國」心戰牆等特色景點，都讓人在登島攬勝，大發思古幽情之餘，也可體會昔日駐軍戍守兩岸最前線，枕戈待旦的辛勞。

這座結束階段性軍事任務的島嶼，今天 上午在烈嶼國中醒獅隊熱鬧開場後，播放由40年前服役於大膽島攝影官蔡榮豐拍攝的「國境之西，大膽日月」影片，向曾經在島上流血流汗的老兵致敬。

陳福海縣長偕同金防部指揮官姜振中、海巡署金馬澎分署副分署長扶大桂、台北郵局副局長曾麗妙等人一起為遊客服務中心、大膽郵政代辦所和大膽郵筒揭幕啟用，讓這座孤懸外海的島嶼，再以有溫度的人情趣味書信，與金門本島和世界各地取得聯繫。

台北郵局也特別設計「三民主義統一中國」心戰標語圖樣風景郵戳，試營運前即提前開跑的大膽郵政代辦所至今已收到6000多件集戳郵件。

由島上歷史建築「生明廳」改建而成的遊客服務中心，首見映入眼簾的是金門在地藝術家梁文勇以「血戰大二膽」為主題創作的大幅油畫和天花板上翹首可見，立體呈現的大膽隊徽，搭配金門另位在地藝術家吳鼎信創作的大膽裝置藝術牆，以及陳展的大膽限定文創商品包括紀念酒、郵票、明信片、馬克杯、撲克牌、T恤，加上用彈藥箱及50機槍巧思建構而成的櫃檯，在軍事載體上表現濃厚文藝、創作氣息，都呈現一種結合陽剛與柔美的視覺美感。

大膽島開放觀光試營運自7月26日起至10月31日止，相關資訊詳見〈金門觀光旅遊網〉。

(中時 )