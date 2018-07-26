「文靜女」誆援交 魯男夢碎還被騙遊戲點數

2018年07月26日 14:24 中時 林郁平

警方提醒遊戲點數詐騙手法，可協助立即凍結點數。(林郁平翻攝)

北市一名林姓男子，發現一名暱稱為「文靜」的女子主動在LINE上加其好友，經確認互加好友後，「文靜」便主動攀談並自稱因家境困苦，因此必須兼職援交來負擔學費，雙方談妥以2小時3000元價格進行援交，「文靜」便要求林男先購買遊戲點數，並將序號及密碼翻拍來充當保證金。

林男還未順利見到「文靜」的真面目，反而接獲自稱一名自稱「坤哥」來電，告知為避免警察釣魚辦案，要求林男再次購買4萬元的遊戲點數，等確認身分並完成交易後就可將保證金退回。林男依指示陸續購買遊戲點數，但「文靜」仍遲遲不讀不回，林男打至165進行查證，方恍然大悟，驚覺已經掉進詐騙集團的陷阱。

刑事局統計，7月迄22日止，已受理44件色情應召詐財，近期呈現增加趨勢。呼籲網路世界雖然便利，卻因看不到對方而無法斷定其是否為真，處處暗藏危機，民眾應提高警覺、慎防被騙。

為防制遊戲點數淪為詐騙集團洗錢管道，刑事局自2014年起，陸續與國內知名遊戲點數業者建立「點數凍結」機制，合作3年多來已即時凍結692件、約4800萬元，防止點數遭轉售、銷贓。提醒民眾，如發現疑遭詐騙情事，請儘速向警方報案，並向警方提出「點數凍結」的申請，遊戲點數公司將協助凍結遭詐騙點數，俟司法機關判決確定後，民眾可向遊戲點數公司申請返還，減少被害損失。

(中時 )