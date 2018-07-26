影》美駐北京大使館附近驚爆 26歲男子手炸傷

2018年07月26日 14:14 中時電子報 楊幼蘭 、 何宜玲

Explosion at the US Embassy in Beijing. WTF? pic.twitter.com/yj5t1ZxaTA — Wei (@wei_Calgary) July 26, 2018

美駐北京大使館附近驚傳爆炸，現場有玻璃碎裂物。(圖/路透)

警方抵達美駐北京大使館附近的事發現場，進行蒐證。(圖/路透)

美國駐北京大使館附近周四下午發生爆炸，現場冒出陣陣白煙，使館附近已拉起封鎖線。最新消息顯示，受傷的只有試圖發動攻擊的姜姓男子，不過，東網指出，影片中可見地上有疑似屍體被藍布覆蓋。

雖然北京公安說，男子手持的是爆竹，但美國使館在聲明中說，男子手持的爆裂物是炸彈。

Outside #USA embassy in Beijing now following reported explosion. Police telling us not to film. #China pic.twitter.com/qvdOpvUKpt — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) July 26, 2018

More pics of alleged explosion at US embassy/area in Beijing (from Weibo) pic.twitter.com/tEdXEXPIiq — Cameron Frecklington (@CamFreck) July 26, 2018

美駐北京大使館附近驚傳爆炸，安全人員正在現場採集爆裂物，進行蒐證。(圖/路透)

而據北京朝陽區總值班室信息，約26日約下午1點時，在麥子店轄區美國大使館東門，發生一起個人極端行為事件，疑似精神病患的26歲姜姓男子手部被炸傷，這名內蒙古人士目前沒有生命危險，已送往朝陽醫院救治。

據CNN新聞網報導，一名美國使館人員說，這起爆炸事件約在當地時間下午1點發生，而地點在使館主建築附近簽證民眾通常排隊等候的地方。使館人員並表示，唯一受傷的就是引爆者，而北京警方也證實了這點。

而一名路透目擊者說，在爆炸中受損的看來是警車。

據路透引述《環球時報》報導，中國警方周四帶走一名身上潑有汽油的女性，她疑似企圖在美國使館外自焚。

社群媒體上公開的照片顯示，爆炸後現場冒出白煙。《環球時報》在官方推特說，並不清楚是否發生爆炸。而在附近的印度和韓國使館人員說，他們並沒有察覺有任何異狀。

另一名目擊者說，美國使館附近有7到8輛警車，附近道路已封鎖。

On July 26, at 13:05 Hong Kong time, an unknown explosion was attacked at the door of the US Embassy in Beijing. pic.twitter.com/HLFZ05BsUB — #NRASteve Wang Lee (@john_740930) July 26, 2018

有網民在微博上發文說︰「吃完飯走在街上聽到一聲巨響，然後美國大使館附近開始拉警戒線了。」、「剛才聽到一聲巨響，送餐小哥說美國大使館爆炸了...」、「美國大使館門口爆炸？」

(中時電子報)