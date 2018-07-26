影》美駐北京大使館附近驚爆 26歲男子手炸傷

美駐北京大使館附近驚傳爆炸，安全人員正在現場採集爆裂物，進行蒐證。(圖/路透)

友善列印
中時電子報
美駐北京大使館附近驚傳爆炸，現場有玻璃碎裂物。(圖/路透)
警方抵達美駐北京大使館附近的事發現場，進行蒐證。(圖/路透)

美國駐北京大使館附近周四下午發生爆炸，現場冒出陣陣白煙，使館附近已拉起封鎖線。最新消息顯示，受傷的只有試圖發動攻擊的姜姓男子，不過，東網指出，影片中可見地上有疑似屍體被藍布覆蓋。

雖然北京公安說，男子手持的是爆竹，但美國使館在聲明中說，男子手持的爆裂物是炸彈。

美駐北京大使館附近驚傳爆炸，安全人員正在現場採集爆裂物，進行蒐證。(圖/路透)

而據北京朝陽區總值班室信息，約26日約下午1點時，在麥子店轄區美國大使館東門，發生一起個人極端行為事件，疑似精神病患的26歲姜姓男子手部被炸傷，這名內蒙古人士目前沒有生命危險，已送往朝陽醫院救治。

據CNN新聞網報導，一名美國使館人員說，這起爆炸事件約在當地時間下午1點發生，而地點在使館主建築附近簽證民眾通常排隊等候的地方。使館人員並表示，唯一受傷的就是引爆者，而北京警方也證實了這點。

而一名路透目擊者說，在爆炸中受損的看來是警車。

據路透引述《環球時報》報導，中國警方周四帶走一名身上潑有汽油的女性，她疑似企圖在美國使館外自焚。

社群媒體上公開的照片顯示，爆炸後現場冒出白煙。《環球時報》在官方推特說，並不清楚是否發生爆炸。而在附近的印度和韓國使館人員說，他們並沒有察覺有任何異狀。

另一名目擊者說，美國使館附近有7到8輛警車，附近道路已封鎖。

有網民在微博上發文說︰「吃完飯走在街上聽到一聲巨響，然後美國大使館附近開始拉警戒線了。」、「剛才聽到一聲巨響，送餐小哥說美國大使館爆炸了...」、「美國大使館門口爆炸？」

(中時電子報)

歐美領袖宣布「休戰」 同意解決… 美駐陸大使館爆炸 現場冒大量白…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。