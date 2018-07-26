跨欄一哥陳傑擔任一日教練指導家扶田徑小將陳弘堯

2018年07月26日 14:17 中時電子報 黃邱倫

「跨欄一哥」陳傑去年台北世大運中以49秒05的個人最佳成績摘下銀牌；今年夏天陳傑有著更重要的任務，那就是擔任家扶基金會田徑小將－陳弘堯的「一日教練」。自2016年起，陳傑連續三屆擔任三星公益路跑領跑大使，投身公益不落人後，目前在左訓中心備戰印尼亞運的他，同步也積極準備8月初在大連的比賽，作息上按照亞運的比賽時間進行調整，要用最好的狀態迎接即將到來的重要賽事。雖然忙碌，陳傑仍在訓練之餘，抽空指導「星美好獎助學金」受益學童弘堯，從暖身動作、動態熱身、起跑擺臂、跑動姿勢到收操，一刻不馬虎，從實質訓練和精神上給予弘堯支持，並期許更多孩子有朝一日能站上亮眼的國際舞台。

就讀台南龍山國小的弘堯自幼與哥哥、爸爸相依為命，個性乖巧懂事的他，臉上總掛著大大的笑容，從未讓哥哥、父親操心。弘堯在小學三年級時參與學校運動會，鳴槍的那一刻，小小的身軀急速奔馳並通過100米終點線，不僅讓學校教練印象深刻，也開啟了弘堯的「奔跑人生」。

因就讀偏鄉國小，資源豐富度不及市區，在未有先進及充沛訓練設備的情況下，弘堯仍堅持賽前每天跳繩700下、開合跳和至少10圈的長跑。因體認到訓練的艱辛，也讓天真的弘堯劈頭就問陳傑：「你有沒有想過放棄？」而陳傑也鼓勵後進：「我從來沒想過放棄，因為我熱愛田徑，雖然練習時常感到疲憊，但每當有這個念頭浮現，我就會讓自己沉澱，因為堅持下去，突破自己，就代表戰勝自己。」

一大清早，陳傑即在高雄世運體育場迎接今天的任務，在熱情地與初次抵達國家級場館的弘堯擊拳打招呼後，有共同話題的兩人很快地便打成一片；隨後進入訓練課程，陳傑則化身嚴格的最佳教練，即便頂著近30度高溫，仍親自帶領弘堯按部就班地完成各項訓練清單。弘堯抹抹額頭上的汗珠，重複練習著每個細節，小小的眼珠子緊盯著陳傑的每個動作，包括抬手揮臂的角度，只希望能在有限的時間內，從陳傑教練身上吸取經驗，了解如何運用技巧提升自我表現。

4小時後，陳傑也與弘堯兩人悠閒的坐在觀眾席享受著訓練後的放鬆，陳傑把握機會給予心靈輔導，強調訓練固然都很辛苦，但全台灣2,300萬人要當第一名並不容易，勉勵弘堯先從龍山國小開始，再到七股，最後稱霸台南，並打趣的表示：「搞不好未來我再回到世運體育場，就是看你比賽！

(中時電子報)