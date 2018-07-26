與小編為960萬鬧翻 揭密李錫錕粉專瓦解內幕

2018年07月26日 16:31 中時電子報 邱怡萱 /編輯、財訊雙週刊/林柔均、劉家妤●文 /編輯、財訊雙週刊/林柔均、劉家妤●文

常以妙喻貫穿古今中外政治時事的「台大最狂教授」李錫錕，近2年因網路瘋傳「Power錕語錄」系列影片而暴紅，不僅吸引出版社為其出書，簽書會場場爆滿，今年3月底更挾著77萬臉書粉絲之勢，宣布參選台北市長。

沒想到6月底，李錫錕的「Power錕的紙牌屋」粉絲專頁竟無預警關閉，不僅好不容易累積的人氣一夕瓦解，更扯出師生在分工與帳務間的糾葛、甚至鬧上法院的案外案。 這群小編不簡單 延伸議題、炒氣氛黏牢粉絲 時間回到7月7日，有網友發現聲勢正如日中天的「Power錕的紙牌屋」竟然無預警關閉，搜尋之下，出現的卻是另一個「李錫錕Power台北─唯一正宗錕P粉絲團」，粉絲人數不到2千人。

隔日，李錫錕在媒體追問後才表示，因前任小編要他用960萬元買回粉絲團，他未答應，才改創新的粉絲團。不料再隔一日，李錫錕的前小編李芸樺、徐佑昇、陳力維三人，認為李指控不實，從頭到尾都沒有960萬元這個數字，因此到北檢控告李涉嫌誹謗。

截至此時，雙方關係降至冰點，但該小編團隊的社群經營與議題引導能力，也因此而備受矚目。

畢業於台大心理系的李芸樺，專長在社群行銷，在兩造破局前，曾是李錫錕暴紅後的主要對外窗口。她坦言，2016年時和同為台大校友的汪興寰一起創業，成立「設群力內容行銷公司」。當時汪觀察到李錫錕講課的特色與魅力，在台大有一定人氣，也覺得可以複製補教老師呂捷暴紅的模式，便由李芸樺與其團隊成立粉絲團，擴大經營「錕粉」社群。

一開始受限於經費與器材，影片效果普通，但團隊不斷地嘗試推陳出新，終於試出心得。李芸樺指出，社群之間競爭激烈，呈現內容都需要專業編排，網友才會願意花時間停留、進而分享，因此粉專能成功絕非偶然。李芸樺指出，首先，依據不同主題，鎖定不同客群投放。李芸樺以《台灣教育小孩像養神豬》影片為例，女性粉絲通常也會比較關心教養議題，因此她便針對已婚的女性族群投放臉書廣告，果然該片的觀看紀錄就衝破850萬人次。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)