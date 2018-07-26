姚文智參訪新竹300汲經驗駁退選

民進黨台北市長參選人姚文智26日參訪新竹300博覽會，他表示黨中央都已澄清了，不會退選，目前是1步1步在進行中。（陳育賢攝）

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民進黨台北市長參選人姚文智（中）26日前來新竹300博覽會取經，新竹市長林智堅（右二）親自導覽。（陳育賢攝）

民進黨台北市長參選人姚文智26日參訪新竹300博覽會，不過，媒體聚焦在他的民調數字是否可能要退讓換將，以及愛貓人士批他上鏡抱貓動作不妥等，姚文智表示黨中央都已澄清了，不會退選，至於貓經若給他2小時他可以好好講，並指今天是來汲取博覽會經驗，談別的事情不好意思。

姚文智表示，此次是來參觀新竹300博覽會，他主張2022年在台北市舉辦台灣博覽會，尤其現在不管是體育賽事還是國際活動在空間受打壓的情況下，台北市做為國家的首都，應該開始來籌備怎麼來展現國家整體的文明，這要結合所有縣市的產業、文化、文明的累積，然後來舉辦台灣博覽會。

有的博覽會是要向世界的組織申請，但其實也可以國家或是首都的力量自己來辦，所以應該有個總體性、階段性的目標，因此這次來參觀新竹300博覽會取經，未來自己當選台北市長，2022年台灣應該要有個整體國力的盤整。

而貓的事情，姚文智表示，除非你給2個小時，他可以好好談個貓經，但不好意思在人家的博覽會談，他歡迎大家下午去看他的臉書。

至於要不要退選的事，黨中央明明都已經澄清了，更何況昨天跟所有議員也都拍了選舉的合照，選舉的步驟都1步1步的在進行，跟民調沒有關係，會持續努力。

(中時 )

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