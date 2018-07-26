台北》驚人！柯P群眾募資湧2.2萬筆 總金額達3700餘萬

台北市長柯文哲（中）競選連任，推出第一階段群眾募資計畫。（張鎧乙攝）

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台北市長柯文哲（左）競選連任，推出第一階段群眾募資計畫，自25日系統上線到26日上午所收的付款筆數，共已有2萬2317筆，付款總金額高達3749萬8105元。（張鎧乙攝）

台北市長柯文哲競選連任，推出第一階段群眾募資計畫，自25日系統上線至26日上午收到的付款筆數，共已有2萬2317筆，付款總金額高達3749萬8105元！柯辦表示，超過目標值1310萬的部分將先凍結，待有預算規畫後才會動支；此外，也考慮引進外部監督機制。

台北市長柯文哲群眾募資網站昨天上線，共推出2000、1000、500元不等募資計畫，捐款可以獲得T-shirt、托特包、貼紙和胸章等文宣品，首波目標1310萬短短9小時達標。柯今早受訪時說，2014年選舉經費1.4億，這次應該不會了，想看看怎麼降低，1億元以內「應該可以」。

柯辦進一步表示，所有募資組合中，最熱銷的是2000元的「改變成真組合」，包含胸章、貼紙、柯語錄貼紙、托特包及衣服，總共售出9883組，其次為「超越藍綠組合」5457組、「白色力量組合」3994組、「自由贊助」1792組，以及「持續發生組合」1191組。

柯辦表示，仍有訂單處理中，包括ATM、超商付款的訂單仍有未完成付款，目前總金額3749萬8105元應會往上增加，待付款完成、清帳後會再提供完整數字。

此外，因為第一階段募資金額已經超過預設1310萬，超過部分會先凍結，待有新規畫後再動支，也會對外說明用途。

(中時 )

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