東亞青運遭取消 林佳龍：這不會是單一事件

2018年07月26日 14:41 中時 盧金足

台中市主辦東亞青運因大陸政治介入遭取消，引發各界關注。台中市長林佳龍26日接受寶島聯播網主持人簡余晏訪問時表示，「這是一場被告缺席的審判！」不僅傷害運動選手，違反奧運精神，市府已擬好申復文件，將與體育署與中華奧會討論後，對東亞奧會提出申復，市府不會放棄任何伸張權益的機會，同時也會爭取國際支持。林也直言「這不會是單一事件」。

林佳龍表示，台中市府與東亞奧林匹克委員會(EAOC)之前都會函文往來，但最近3、4個月開始拒收函件，大陸透過威脅利誘操作東亞奧會，24日召開臨時理事會，以政治因素取消東亞青年運動會主辦權，「這是一場被告缺席的審判！」做出對台灣不利的決定，傷害運動選手，也違反奧運精神。

「台中市府完成沒有違反相關規定！」林佳龍說，市府25日收到東亞奧會的函文中，還肯定市府對東亞青運的努力與貢獻，市府依據簽訂的主辦城市合約書爭議解決的規範「任何因本合約而生之爭議應以和諧磋商解決」，將對東亞奧會提出申復，市府已擬好申復文件，將與體育署與中華奧會討論，雖然他們球員兼裁判，但市府還是會樂觀面對。

林佳龍強調，針對學者專家所提出國際申訴及仲裁等建議，市府都有討論，「這部分除維護我們的權益外，也要讓國際了解東亞奧會違背奧會精神，突顯大陸的霸道行徑」。

「這不會是單一事件！」他表示，近期也發生中國強迫航空公司及外館改名的名的事件，在國際的周旋上，市府不會放棄任何機會，會努力伸張權益，同時爭取支持。

目前台中已投入6.7億元經費籌辦東亞青運，主持人關切場館與標案經費要的處置問題，林佳龍說，台中市府一開始就以整建現有場館為主，規畫東亞青運共14類上百項比賽的場館場地，像是整修台體大運動場、台中市自由車場，羽球場、水上運動的比賽場地也是運用北區及朝馬國民運動中心，都有各自的功能，不是為東亞青運特別蓋一個特別大的新館。

「蔡英文總統也明確表示，東亞青運的相關預算不會停止，將會全力支持！」林佳龍說，標案經費的部分就比較複雜，因為現在處於進行申復的階段，有些依約必須執行完畢、有些要收尾、有些暫停，每個標案的情況不同，但是一定要對體育的發展有幫助，近期市府會與體育署進行密切研商。

針對前中華奧會國際組組長姚元潮密告東亞奧會導致這次事件，林佳龍表示，從公投法修正後大陸就很緊張，以關注及透過施壓等方式想要影響公投，他認為即使沒有姚元潮，大陸也會涉法透過國際奧會，對台灣做出不利的決定，大陸在國際上的滲透廣泛，要找到代理人去做這件事件一點都不困難。

針對「東京奧運台灣正名」連署公投的看法，林佳龍說，公投相關議題，在台灣是民主生活的一部分，由民間發起公投，也要經過一定人數的連署，有民意的支持才會進行，結果如何也不知道，就算公投通過，向奧會申請也不一定核准用新的名稱台灣，這次公投某種程度是先凝聚國人的共識。

他認為，其實，中共不容台灣有任何立足之地，不管用什麼名稱，中共都會步步進逼，「委屈並沒有辦法求全」，這點是國人必須覺醒的。

林佳龍進一步指出，大陸現有主導這些事情的屬於外事人員的鷹派，他們在兩岸關係上毫無模糊的空間，認為一中就是中華人民共和國，過去的國台辦系統比較失勢，所以台灣怎麼退，他們也不會接受，民主國家是互相尊重，但大陸在經濟上貿易壁壘、軍事上更是如此，這些發展表面是擴張，實際是孤立。

(中時 )