兩岸名廚交流 頂鮮高雄店上演上菜秀

順德台商投資企業協會日前在頂鮮海鮮餐廳高雄店，舉辦美食文化節交流晚宴。（柯宗緯攝）

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順德台商投資企業協會日前在頂鮮海鮮餐廳高雄店，舉辦美食文化節交流晚宴。（柯宗緯攝）
順德台商投資企業協會日前在頂鮮海鮮餐廳高雄店，舉辦美食文化節交流晚宴。（柯宗緯攝）

順德台商投資企業協會日前在頂鮮海鮮餐廳高雄店，舉辦美食文化節交流晚宴，廣州與台灣各派5名主持料理PK，台南擔子麵、頂鮮101美食美景餐廳副董事長李日東帶領餐飲事業一處總經理蔡宏勳、頂鮮高雄店副總孔秀玲、行銷企劃部經理陳雅芳等人熱情接待。

這場美食文化交流晚宴，邀請中國廣東市順德區知名美食加麥振興、廣州萬達希爾頓酒店中餐行政總廚盧遠池、2014年南番順港澳臺名廚精英會中至尊獎得主關永忠、任順德順聯溫德姆酒店行政總廚吳匯祥、順德私房菜餐廳行政總廚康耀全等5名主廚，與頂鮮資深行政主廚林炳章、中餐主廚林清德、台中店主廚張憲璋、高雄店主廚蔡宗霖、副主廚王慶安等大廚切磋技藝。

順德廚師攜手完成撈起生魚片、黃金魚蓉羹、炒牛奶拚龍蝦球、凍鮑魚、煎釀豆角、姜撞奶等經典粵菜，頂鮮主廚端出六合迎賓盤、龍江脆皮雞、XO爆雙鮮、翡翠鮮蝦捲、御品瑤柱佛跳牆、四季花漾水果盤等頂級台菜，進行兩岸美食文化交流。

頂鮮一零一旗下海鮮餐廳主打頂級海鮮料理與台式經典小吃，內部採用英、法百年銀器、餐具品牌及奧地利水晶燈等裝飾點綴，營造歐式皇家頂級古典風格，餐點連年榮獲中國回教協會穆斯林友善餐廳認證。

中國順德素有魚米之鄉美名，並獲聯合國譽為世界美食之都，順德粵菜可追溯至明代，奠基南海菜，別名鳳城菜，不少廣東菜從順德發跡，順德廚師聞遠近馳名。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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