台中》紐約自由女神像燈光設計師 將為中市南屯溪打造萬種「楓」情

台中市府規畫屬於南屯溪的「楓林光廊」，預計9月開工，11月完工，期待成為全國獨特景點。（模擬圖／台中市府提供）

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紐約自由女神像進行燈光設計的國際燈光設計師周鍊，將為台中市打造南屯溪專屬的燈光設計。（盧金足翻攝）
台中市府力邀自由女神像進行燈光設計的國際燈光設計師周鍊，依照南屯溪兩岸楓樹四季變化，搭配燈光顏色轉換。（模擬圖／台中市府提供）

台中市南屯區楓樹里擁有沿著南屯溪兩側種植的整排楓樹林，成為台中市著名的楓樹社區，為打造河岸新亮點，台中市政府建設局力邀為紐約自由女神像進行燈光設計的國際照明大師周鍊，規畫屬於南屯溪的「楓林光廊」，預計9月開工，11月完工，期待成為全國獨特景點，未來秋楓轉紅後，成為另一個熱門打卡亮點。

建設局長黃玉霖日前會同市議員何文海、楓樹里長陳伯仲及當地里民前往南屯溪沿線楓樹河岸大道現勘。黃玉霖表示，回應地方期盼改善南屯溪夜間照明不足問題，市府去年底在南屯溪旁永春東三路增設10盞景觀燈，夜間投射在楓林上，營造浪漫氛圍，提供沿線河岸人行道照明，增加夜間人行環境安全。

為進一步活化河岸空間使用率，市府建設局特別規畫「楓林光廊」計畫，邀請曾為紐約自由女神像進行燈光設計的國際燈光設計師周鍊，打造南屯溪專屬的燈光設計。

尤其在南屯溪永春東三路、永春東二路與楓平路往南方向，依照南屯溪兩岸楓樹四季變化，搭配燈光顏色轉換，在自然、安全、不影響樹木生長情況下，營造萬種「楓」情，期待秋天楓紅時，吸引更多民眾來拍照、打卡賞「楓」光。

(中時 )

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