弱勢孩童近五成會考英數拿C 家扶邀蔡依林助兒少

小婷為了照顧媽媽，沒有太多時間讀書，讓媽媽很是心疼。（李宜秦攝）

友善列印
中時
李宜秦
家扶基金會找來蔡依林擔任代言人，同時邀請金馬導演楊力州拍攝公益微電影，為弱勢孩童募款。 圖／李宜秦攝
蔡依林呼籲社會大眾一同捐款，幫助弱勢孩童迎向更美好的未來。 圖／李宜秦攝

家扶基金會今公佈「兒少教育資本與學習成就」調查，結果發現今年參加會考的弱勢兒少中，將近五成的英數成績為C，甚至有一成二的孩子五科全拿C。超過八成四的弱勢兒少表示家中沒有人可以指導他們功課，且六成六的孩子家中也無法負擔補習費，明顯學習資源不足，恐難以脫貧、再階級複製。

「兒少教育資本與學習成就」調查顯示，弱勢家庭孩子國、英、數、社、自會考成績為C的比例分別為22.8％、49.3％、46.4％、23.2％、34.1％，遠高於一般孩子的比例。另進入新媒體時代，文字表達更顯重要，但弱勢孩童在作文成績中三級分（含）以下的比例高達四成。

弱勢孩童相對缺少學習資源，有八成四的孩童表示家中沒有人可以教導自己功課，另有超過五成六孩童認為補習對學習有幫助，卻有六成九的孩童家庭狀況無法負擔補習費用，甚至有兩成的孩童會因照顧家人而影響課業。

今年11歲的小婷為照顧癱瘓母親，沒有太多時間、金錢學習，小婷媽媽哽咽地說「不管怎樣學習都不能放棄，只有肯學習才可能翻轉現況」；14歲的小君因為奶奶開刀無法工作，導致英文自然不好的她也沒有資源補習。

家扶基金會找來歌手蔡依林擔任代言人，同時邀到金馬導演楊力州拍攝公益微電影，發起《無窮世代計畫》，邀請社會大眾一起幫助弱勢孩童，家扶基金會執行長何素秋強調「資源限制不該剝奪孩子的學習機會，只有知識能夠翻轉他們的一生」。

(中時 )

正名搞丟東亞青運主辦權 苦苓：… 北市教育局遭議員質疑 用公帑幫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。