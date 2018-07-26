弱勢孩童近五成會考英數拿C 家扶邀蔡依林助兒少

2018年07月26日 14:37 中時 李宜秦

家扶基金會找來蔡依林擔任代言人，同時邀請金馬導演楊力州拍攝公益微電影，為弱勢孩童募款。 圖／李宜秦攝

蔡依林呼籲社會大眾一同捐款，幫助弱勢孩童迎向更美好的未來。 圖／李宜秦攝

家扶基金會今公佈「兒少教育資本與學習成就」調查，結果發現今年參加會考的弱勢兒少中，將近五成的英數成績為C，甚至有一成二的孩子五科全拿C。超過八成四的弱勢兒少表示家中沒有人可以指導他們功課，且六成六的孩子家中也無法負擔補習費，明顯學習資源不足，恐難以脫貧、再階級複製。

「兒少教育資本與學習成就」調查顯示，弱勢家庭孩子國、英、數、社、自會考成績為C的比例分別為22.8％、49.3％、46.4％、23.2％、34.1％，遠高於一般孩子的比例。另進入新媒體時代，文字表達更顯重要，但弱勢孩童在作文成績中三級分（含）以下的比例高達四成。

弱勢孩童相對缺少學習資源，有八成四的孩童表示家中沒有人可以教導自己功課，另有超過五成六孩童認為補習對學習有幫助，卻有六成九的孩童家庭狀況無法負擔補習費用，甚至有兩成的孩童會因照顧家人而影響課業。

今年11歲的小婷為照顧癱瘓母親，沒有太多時間、金錢學習，小婷媽媽哽咽地說「不管怎樣學習都不能放棄，只有肯學習才可能翻轉現況」；14歲的小君因為奶奶開刀無法工作，導致英文自然不好的她也沒有資源補習。

家扶基金會找來歌手蔡依林擔任代言人，同時邀到金馬導演楊力州拍攝公益微電影，發起《無窮世代計畫》，邀請社會大眾一起幫助弱勢孩童，家扶基金會執行長何素秋強調「資源限制不該剝奪孩子的學習機會，只有知識能夠翻轉他們的一生」。

(中時 )