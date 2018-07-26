北市教育局遭議員質疑 用公帑幫柯P助選

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中時

年底選舉腳步逼近，北市國民黨議員吳世正今質疑，教育局今年才過半年多，拍攝的影片不僅較前2年多，且多找市長柯文哲「參一腳」拍片，根本是赤裸裸拿公務預算來競選；局長曾燦金雖表示是為宣傳市政，但也承諾未來行銷政策時會再精進。

吳世正指出，先前傳出觀傳局要求各局處多拍影片宣傳市政，還要讓柯文哲入境，「在其他市長，早就被罵翻了！」簡直是拿公務預算來替柯P選舉擦脂抹粉。他進一步統計，以教育局為例，2016年拍3支影片，其中只有10萬自己花錢，36萬為教育部補助，2017年只拍1支，但今年到現在為止已經拍了6支。

吳世正批評，部分國際教育、雙語教育影片的經費編列在「國際交流」業務項目之下，但該業務不包含行銷宣傳的預算，如果要拍，應該事前編列預算，而不是事後直接包在業務之內；另外，幼兒園網路報名、防身警報器等影片，「這有需要市長出來嗎？」本來就是局處日常業務所在，竟然也要柯文哲出來表演，或是幼兒園健身操宣導，柯P雖有到場，但前2年也沒拍，「就是配合作秀嘛！」

吳世正要求，公開場合要求柯文哲到場可以，但政策推動是教育局公務員研擬多少年的東西，未必都是柯提出的，但拍一支影片都變成他的政績，不要再把市長當網紅、當演員去演戲，尤其還是使用納稅人的公務預算。

對此，曾燦金強調，行銷是必要的，都是為了推動政策而拍攝影片，很多都是同仁自發性決定拍攝影片，不是配合市長選舉；不過，針對吳的質疑，他也承諾，未來行銷時會再精進做法。

(中時 )

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