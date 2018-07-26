被陰了？出國申辦388網路吃到飽 她玩14天收到「38萬」帳單秒哭

女網友申辦「1日388網路吃到飽」方案後，出國玩14天，回來驚嚇收到38萬多元帳單，不知如何是好。（圖／翻攝自爆料公社）

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中時電子報
門市人員列出6大點解釋，原po才知是誤用國際漫遊。（圖／翻攝自爆廢公社）

台中1名女網友本月八日到二十一日到大陸旅遊14天，出國前特別到電信公司申辦大陸地區「1日388網路吃到飽」方案，然後開開心心去渡假度，不料回國竟收到1張38萬2千多元帳單，讓她感覺被陰了，哭喊著：「一定是一夢」、「今天不要講說電話費38萬，我連3萬8付不付出來都是問題...。」。

原PO在臉書「爆廢公社」表示，她辦了「1日388網路吃到飽」方案後，還與門市確認了3次是否有辦成功，又說「客服那時候還有教我要點進去他們的網址，才能換連線過去中國移動，結果明細竟然顯示國際漫遊...我臉好綠啊...。」

原PO收到一張38萬2千多元帳單，才知道出國期間的網路出了問題，瞬間嚇得說不出話來，趕緊跑到前電信公司討論，結果打去客服都像踢皮球，門市也一直和她說「只能等出帳日30號到，才能調到詳細明細」，現在不知道該如何處理。

有網友認為「應該是開到自動網路，自己亂接了」、「感覺是一日388沒申請成功，變成國際漫遊了吧」。也專業網友建議「出國最好不要啟用漫遊，連sim卡都先拔掉更保險，租用當地的網卡純上網」、「建議等出帳，因為試算帳單不準！如果是國際網路，你也照他們的設定無誤，這邊後續是應該會照你吃到飽算」。

(中時電子報)

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