「老屋勞動營」學員做中學修繕老屋

2018年07月26日 15:04 中時 李義

有如女班長的楊雅漩（站立左一）嚴肅中帶著幽默，很快炒熱氣氛，激起學員學習興趣，適應同吃同住同勞動的生活。（文化局提供）

起床！時間是清晨7點，老屋勞動營學員們絲毫不敢賴床懈怠，接著一連串的課程，充實滿滿，一整天都未閒著；同吃同住同勞動，有點像服兵役吃大鍋，但不是體能操練，而是要習得修繕老屋的實做經驗，一定要滿載而歸是學員們給自己的期許。

楊雅漩，短髮，幹練中帶點嚴肅，是學員眼中有如《女兵日記》裡的女班長，既要求學員也關懷他們能否適應9天不同於育樂營的勞動生活。

她炒熱氣氛，也讓學員很快適應幾近當兵的生活。起床後，打掃環境半小時，算是敦親睦鄰，然後是一堂接一堂課程，從早上9點到晚上9點，最後11點就寢。

參加寒假梯次的高雄師範大學周于暄、高雄大學尹華憶、屏東大學謝天予、中國科技大學李泓萱4位學員回鍋當小隊輔，學長學姊的經驗的延續與傳承，更激起學員的學習動能。

實作課程不能瞎混，包括和式小桌實作、建築測繪、藍染、養灰、瀝水、搗灰、門窗拆解、傳統木門貼紙、磚牆修復、編竹牆修復、屋瓦鋪設、白蟻防治等，是學校或社會上少見，更重要的是一棟棟眷村老屋的實體教材，可說是打著燈籠也找不到。

晚餐時間更是學員們的期待，在眷村媽媽的教導與愛心下，韭菜盒、蔥油餅、滷花生、酸辣湯、大滷麵、榨醬麵、宮保雞丁、蒼蠅頭等，爽吃道地眷村口味，也消除一天的疲憊。

東海大學建築系賴旻彥在網路上看到老屋勞動營相關訊息，覺得有趣，再加上學校老師的推薦，所以毅然報名參加。這幾天下來，他跨出學校紙上畫設計圖的平面作業經驗，在匠師現場指導下，體驗實作。

國立高雄師範大學視覺設計系胡家慈，很喜歡老房子，覺得實際居住老房子的感覺很新鮮，實作課程更是新鮮有趣。

老屋勞動營已漸打開口碑，這梯次有超過2/3學員來自外縣市，老屋修繕技能的種子散發萌牙中。

(中時 )