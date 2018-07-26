去年才慶賀破百萬 韓國客來台人次連5個月下滑

去年底觀光局才慶祝韓國客破百萬，但今年來台人次已連續五個月下滑。（資料照片）

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中時

觀光局公布今年6月份來台旅客數及成長率統計，相較去年慶祝破百萬人次，今年韓國旅客已連5個月都下滑，6月來台數64,436人次，較去年同期的72,031人次下滑10.54%。觀光局表示，將針對韓團客旅行商品作調整，希望今年可達到雙方互訪200萬人次以上。

根據觀光局統計，6月份來台旅客人次為857,578人次，較去年增加2.59%。在個別市場部分，韓國減少10.54%最為明顯，菲律賓增加61.4%最多，越南成長28.67%，較過去為低，但已居東南亞第一名。陸客因自由行旅客增加，今年6月較去年同期則增加2.54%。

台、韓互訪人次在2014年首度破百萬，去年韓國旅客來台人次首度破百萬，儘管今年1月比去年同期增加15.37%，但今年2月花蓮發生地震後，韓客來台數就一路下滑，2月份較去年同期下滑2.41%，3月減少9.84%，4月下滑21%，5月減少3.95%，6月更下滑到10.54%。

協和旅行社執行董事連郁卿委員認為，暑假天氣太炎熱，台灣本來就不是避暑的地方，再加上國內景點沒更新，回頭率不佳，跟大環境不景氣也有關係。若9月旅遊市場還是不好，新政府拿不出辦法的話，大概今年就會是最慘的一年，旅遊業者只能自立自強。

觀光局指出，韓國今年景氣保守，減少旅遊次數，即使要旅遊也會謹慎評估，現已著手規劃新的團客商品，旅遊包裝注重加強文化宗教，要鎖定過去來台約30萬人次的韓國中高齡客層，並將旅客引導到中南部旅遊。去年台韓雙方互訪人次近200萬，今年要力拼互訪200萬人次以上。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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