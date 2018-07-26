林智堅：柯爸媽像家人 新竹市有人當上首都市長是件光榮事

2018年07月26日 14:58 中時 曾薏蘋 、 陳育賢

台北市長柯文哲週日將到新竹參觀新竹300城市博覽會，民進黨台北市長參選人姚文智今天也前往參觀，民進黨多位台北市議員陪同前往，頗有助陣意味；至於未來柯文哲若要幫忙站台，林智堅說，柯爸爸、柯媽媽像家人一樣，新竹市有人當上首都市長，是一件光榮的事。

民進黨秘書長洪耀福一旁立即補充，「新竹市比較特殊。」今天全程導覽的新竹市長林智堅被問到，週日是否也會負責幫柯Ｐ導覽？林智堅說，會！這是一種城市交流。

民進黨秘書長洪耀福今率領中央黨部黨工參訪新竹300博覽會，林智堅親自導覽。台北市議員阮昭雄、高嘉瑜、梁文傑、許淑華、王威中、謝維洲等，皆與姚文智一同出席。

由於柯文哲是新竹市人，柯爸、柯媽在新竹也很活躍，也表態在新竹縣力挺民國黨的新竹縣長參選人徐欣瑩；至於新竹市，若柯文哲願意幫忙站台？林智堅笑說，這是城市交流，柯市長是新竹人，新竹人做首都市長對新竹人而言是很光榮的事，柯爸柯媽竹市府有事跟他說，都二話不說，坦白說就像家人一樣！

姚文智今早受訪表示，他主張2022台北舉辦「台灣博覽會」，因此今天是來「取經」。他說，在台灣舉辦體育賽事、國際活動空間受打壓的此時，台北以國家首都的身份，籌備博覽會，展現整體國力。

今許多參展民眾熱情跟林智堅打招呼，也有民眾認出姚文智，幫姚文智加油。姚文智表示，有的博覽會要向世界組織申請，但台北以國家、首都的力量，應可以自己來辦，因此他認為應該有個階段性目標，所以今天來參觀新竹300博覽會，有取經的意思。

(中時 )