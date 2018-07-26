反制陸迫外航更名 黨政人士：向WTO提告比登天還難

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中時

國安會祕書長李大維先前接受外媒專訪時表示，將採取法律行動反制大陸施壓外國航空公司改名。不過，黨政人士直言，國安單位內部評估後，欲透過世界貿易組織（WTO）爭端解決機制提告，但「這比登天還難」，難道我國要以WTO的正式名稱是「台澎金馬關稅領域」正名嗎？更況且美國看也無意介入。

黨政人士指出，從法律上來看，外國航空公司更改對我名稱，損害我國主權，因此訴訟標的是我國主權，但這在國際間就已具有爭議，恐怕我國提告時就得先被審視提告的法律地位。

黨政人士還說，即使我方告成，但訴訟對象不會是中國大陸，而是外國航空公司，因為最終決定改名的仍是外國航空公司，而顧及國家利益，我國政府不可能向外國航空公司提告。

黨政人士透露，李大維所謂採取法律行動的反制作為，國安單位建議向WTO底下的爭端解決機制，依據《服務貿易協議》提出「非關稅貿易障礙」歧視，然問題是被迫更名的外國航空公司得委託該國政府提出，但目前有哪個國家願意？即使美國看起來都不願意，因此這個選項不可能。

黨政人士說，另一個選項是，由我國政府提出告訴，但我國國籍航空公司，華航、長榮等，至今並沒有被迫要求更名，因此我國政府也無法提出。

黨政人士表示，即使我方滿足條件告成，或他國政府願意替我方提告，但我國在WTO是以「台澎金馬關稅領域」，若我方告贏，難道以後航空公司都要以「台澎金馬關稅領域」稱呼我國嗎？恐怕國內輿論就不願意；若我方告輸，後續所有航空公司就得照此標準，這些都對我國不利。

(中時 )

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