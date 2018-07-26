柯P首波募款 半天吸3千萬！網驚：夭壽好賺

2018年07月26日 15:20 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

台北市長柯文哲競選連任，群眾募資網站昨天中午12點上線，沒想到上網捐款的人太多，網站上線不到半小時就被塞爆，網友開玩笑說「要捐款竟然比買五月天的演唱會門票還難」。柯文哲昨晚也在臉書宣布，募資超過第一階段所需1310萬元，今天凌晨零點已關閉帳戶。從昨天中午截至今天上午收到的付款總金額高達3749萬8105元！

台北市長柯文哲26日上午出席「2018邁向循環城市∞首都願景國際論壇」。中央社記者謝佳璋攝 107年7月26日

台北市長柯文哲（中）26日出席「2018邁向循環城市∞首都願景國際論壇」時接受媒體訪問。中央社記者謝佳璋攝 107年7月26日

對於昨天瞬間湧入太多捐款，網站一下就當機，柯文哲今天出席「邁向循環城市∞首都願景國際論壇」時表示，他是有計畫、有預算才開始募款，夠了、沒有新的計畫就關掉。柯文哲說，現在還不清楚到底選舉要怎麼選，連競選辦公室都沒有，所以也沒甚麼支出。

有趣的是，柯P面對媒體訪問時，突然脫口而出「現在還不知道要不要選」，隨後則笑說，是不知道要不要選舉總部。至於接下來是否會有其他募款計畫，柯P表示有計畫才會募款，這次選舉支出應該不會像上屆到1.4億，正想辦法看怎麼降低選舉費用。

對於柯P的群眾募資，短短9小時就達到首波目標1310萬，網友驚訝表示「夭壽喔！這麼好賺！」；也有人批評柯P的回答不夠老實，「都找網紅拍了幾部影片，還能講"還不清楚選舉要怎麼選"，小雞粉不簡單！」、「白賊柯文哲」。

(中時電子報)