罕見！全球最大洞穴探險 勇闖馬國45公尺高「尖峰石林」

2018年07月26日 16:01 中時電子報 簡怡欣

夏季出遊瘋玩東南亞，馬來西亞姆魯國家公園（Gunung Mulu National Park）位於砂拉越美里省（Miri），是砂拉越州最大的國家公園，於2000年被聯合國教科文組織（UNESCO）評選為世界自然遺產，以獨特且巨大的天然石灰岩洞穴群聞名於世。此外，當地有經歷150萬年的「尖峰石林」（The Pinnacles），巨大岩石林如刀如劍，最高高度達45公尺，也是全球罕見景點。

來一場洞穴探險之旅，感受清水洞的鬼斧神工。(圖/馬觀局提供)

其中「砂拉越洞窟」（Sarawak Chamber）具有全球面積最大的洞穴，約有166萬平方英尺，還有世界第2大的洞穴通道「鹿洞」（Deer Cave），以及東南亞最長的洞穴「清水洞」（Clear Water Cave）。

姆魯國家公園擁有種類繁多的動植物，生活在茂密的原始叢林、數十個洞穴及姆魯山之間，是觀賞當地動植物的最佳地點之一。姆魯山是砂拉越第2大高峰，這裡有經歷150萬年長期風化及雨水侵蝕而成的「尖峰石林」，巨大的石灰岩石林如刀如劍、壁立直削，片片尖聳直立，最高高度達45公尺，也是全球罕見。

藍洞與蝙蝠群。(圖/馬觀局)

園內的主要旅遊景點是4個開放展示的洞穴——「風洞」（Wind Cave）、「鹿洞」、「清水洞」和「藍洞」（Langs Cave），皆有開闢路徑與搭設木棧步道。其他有趣的景點和活動包括觀賞蝙蝠出洞、漫步在全程480公尺的世界最長雨林樹頂吊橋，和到一些較難抵達的洞穴進行探險之旅等。

(中時電子報)