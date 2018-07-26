大學社會實踐博覽會 培養下一代使命感

2018年07月26日 15:20 旺報 簡立欣

為擴散大專校院知識影響力，教育部28至29日於國立台灣大學體育館辦理「107年大學社會實踐博覽會（2018 USR EXPO）」，26日的展前記者會更挑選4件亮眼合作成果，讓社會大眾瞭解大學師生創意合作成果。

教育部主任秘書朱楠賢表示，本次博覽會特別以「希望所在」（H.O.P.E）（Humanity, Open, Place-based, Empowerment）作為主軸，傳達「大學是希望的所在，有大學在的地方就有希望」的理念，更希望展現教育部透過USR融合教學革新與社會實踐，引領學生願意探索及解決社會永續發展問題。USR由教育部2017年試辦，核定118所學校170件計畫；2018年執行期，核定116校220件計畫。

2018年大學社會實踐博覽會活動現場計有93件計畫參與展出，26日記者會先展出4件亮眼成果。

其中國立台灣海洋大學「三漁興旺-國際藍色經濟示範」，副校長莊季高表示該校整合復育保育、食品安全、生態旅遊、生物科技、發展研究、社會實踐等跨領域教師團隊，引導學生在地人文創新、漁業歷史故事，實踐場域橫跨基隆市、新北市貢寮區、高雄市林園區、屏東縣琉球鄉，並跨海至連江縣北竿鄉及南竿鄉。

國立暨南國際大學「營造綠色水沙連-智能×減污×循環」，副校長江大樹表示，暨大師生累積埔里九二一地震後的桃米社區重建等經驗，此次聚焦於水源保育與產業發展如何兼容並蓄，建構水沙連區域水資源整體的基礎資訊，實踐場域是南投縣魚池鄉、埔里鎮、竹山鎮及彰化縣全區。

國立高雄科技大學「海岸地方創生-高雄永安區漁村為例」，研發長蔡匡忠表示為協助高雄漁村轉型及海岸帶運用競合問題，學校結合校內校外資源，帶動在地產業創新升級，進而提升漁村競爭力，促進在地觀光產業發展，吸引青年返鄉，再創漁業轉型契機。本計畫實踐場域是高雄縣永安區。

修平科技大學推出「具LBS功能的農業創生系統」，校長鄧作樑一身農人打扮相當吸睛。他表示學校整合台中市6個大學人才，建構農業創生系統，形成在地生產、在地取貨與在地消費，解決在地農產品的銷售問題，進而鼓勵青年在地創業。本計畫實踐場域為台中市大甲區、霧峰區、外埔區、大里區及太平區。

(旺報 )