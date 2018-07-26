超高人氣「誠實君」 新光三越台中店辦特展

可愛破表的誠實君，在新光三越台中店辦特展。（圖／曾麗芳）

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持新光三越會員卡扣點數，就免費送一份誠實雞蛋糕。（圖／曾麗芳）

現代人壓力大、尋求紓壓管道，以現代人厭世矛盾的特點出發的「誠實君」，2017年在台中市模範街創下逾10萬人次觀展，並挾帶超高人氣席捲全台！「誠實君」飽滿可愛的橘色外型，搭配微厭世的療癒神情，輕鬆擄獲人心，深受年輕族群喜愛。

新光三越台中店自7/27-8/13於10樓天空劇場策劃「誠實君放空療癒體驗特展」，展出包括30顆飽滿療癒的橘色大球的「球之放空迷宮」，貼著非拍不可的趣味標語，讓大小朋友都能盡情與展區互動，紓壓療癒效果滿點;在「誠實發光充電遊樂園」裏放大版的球池、玩具讓長大後的我們在這裡可以隨意玩樂，預期可吸引10萬人潮參觀。

另外，還搭配「誠實測謊機」，誠實直播間裡有很多辛辣直白的問題，讓每一個觀展者好好的自我問答、檢視自己以後再出發;另外還有有話直說「內心衝突牆」，讓你挑選最符合心境的標語拍照，趣味的互動加上展區內看似詼諧卻又無奈的文案，符合現代人對於生活上諸多衝突的矛盾心理，讓人會心一笑！

活動展出期間，還有可愛破表的誠實ㄆㄤˋ蛋糕，活動期間，新光三越貴賓卡扣會員點數10點即可獲假日限定的誠實君雞蛋糕乙份，每人限兌換一份(每日限量50份)；展出期間出示新光三越APP，並於誠實君展場內拍照打卡上傳IG，即可免費IG列印機列印乙次。

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