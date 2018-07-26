花蓮吉安國小射箭國際賽初登場 射下4金1銀

2018年07月26日 15:50 中時 張祈

吉安國小選手曾承昊(左)、陳玟馨(右)在教練吳祐君陪同下遠赴美國參賽獲佳績。(張祈攝)

美國國際射箭邀請賽比賽現場。(教練吳祐君提供)

花蓮吉安國小射箭隊學生曾承昊(左起)、林思驊及陳玟馨，以國際賽菜鳥之姿，代表台灣遠赴美國參加「美國國際射箭邀請賽」。(教練吳祐君提供)

台灣之光！花蓮吉安國小射箭隊3名學生曾承昊、林思驊及陳玟馨，以國際賽菜鳥之姿，代表台灣遠赴美國參加「美國國際射箭邀請賽」，克服40多度高溫曝曬，沉穩表現一路過關斬將，共拿下男女個人賽金牌、銀牌及男女分組對抗賽金牌，總計奪下4金1銀，被譽為最大黑馬。

美國國際射箭邀請賽是射箭界中，歷史悠久的國際賽事，包括韓國、印度、日本、美國等射箭強國，都是固定班底，除了成年公開組外，也設有青少年分齡賽，3名小將參加的是年紀最小的12歲組。

奪下2金的曾承昊學習射箭3年多，因為太頑皮，被媽媽送去學才藝，除了射箭，還有羽球及小提琴，這次出國比賽回來，激勵他要好好學習英文，曾承昊說，比賽過程都聽不懂裁判在說什麼，只能比手畫腳確認步驟。

「很熱、很緊張！」是陳玟馨的比賽心得，身材嬌小的她，曬得一身黑得發亮的膚色，也是這次比賽「紀念品」，她說，射箭的姿勢很帥氣，就跟著哥哥一起學，雖然練習過程辛苦，但從沒想過要放棄，未來將升上自強國中體育班，繼續她的射箭路。

為讓小選手適應戶外射箭環境，賽前一個月把練習場地從地下室轉移到戶外球場，教練吳祐君說，北美環境乾燥炎熱，一場比賽就是近3小時，考驗選手體力及耐力，比賽中，她只要求選手「好好射箭就好」，甚至不讓他們看成績，避免影響參賽心情。

吉安國小射箭隊成立6年多，教練吳祐君說，前3年就是「陪射團」，受限練習時間有限，每次比賽就是墊底，直到這幾年成績慢慢打出來，連續兩年都射進全國青年盃冠軍賽，也感謝校長李國清及贊助單位的協助，讓小朋友有機會出國見見世面。

(中時 )