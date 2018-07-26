連結山海河港 高雄「青山藍海‧綠廊道」新意象

2018年07月26日 16:04 中時 林宏聰

高雄市政府26日舉辦「青山藍海‧綠廊道」記者會，各局處首長、產業代表共同宣告下半年精彩活動正式起跑。（林宏聰攝）

高雄擁有山海河港、多元族群、農漁產品，市府農業局、海洋局、原民會、客委會等8個局處聯手推動「青山藍海‧綠廊道」計畫，接力活動長達5個月，串連山線、海線各項資源，活動據點刻意選在中央公園，連結周邊商圈，邀民眾在市區綠地集體野餐、洗愛玉、欣賞客家及原民音樂會。

高市副市長蔡復進表示，不同產業、生態地景、農漁資源應予以整合，才能創造點、線、面永續發展，此次高市農業局、經發局、原民會、客委會、海洋局、文化局、環保局、民政局合推「青山藍海‧綠廊道」計畫，即是結合各項特色共同行銷高雄。

活動地點在中央公園，市府希望結合周邊玉竹商圈、新堀江商圈吸引人潮，農業局長鄭清福指出，7月28日、29日將由「哈啤山海遊」打頭陣，規畫啤酒攤、推啤酒及型農展攤，報名野餐布置比賽還能獲贈野餐提籃、玉荷包啤酒、畜產品試吃券。

8月登場的「山籟愛玉慶豐收」由原民會、環保局合作，原民會主委谷縱‧喀勒芳安邀民眾一起坐在原住民圖騰地墊上野餐、欣賞原住民歌聲；環保局主祕郭進興則說，現場將有再生家具販售、DIY教學，鼓勵大家共同做環保。

9月海洋局「雄海味、鱻饗市集」、10月文化局「雄‧文青」手作市集、11月客委會「客家音樂會暨產業嘉年華」也將輪番上陣，市府26日辦記者會，由各局處首長親自推薦自家節目，宣告下半年精彩活動正式起跑。

(中時 )