1919陪讀計畫 支援隔代教養兒

2018年07月26日 15:56 旺報 簡立欣

中華基督教救助協會發起「1919陪讀計畫」，26日舉辦勸募起跑記者會，代言的藝人陳妍希表示，希望大家把「寶貝」化為動詞，一起來寶貝這些寶貝！活動並邀請來自雲林縣的「林頭1919陪讀班」受助家庭阿桃嬤及她的8個孫子現身說法。

中華基督教救助協會表示，少子化及高齡化的趨勢下，一般家庭的每個孩子都是寶貝，但卻有愈來愈多弱勢家庭的孩子未能得到父母親自照顧。根據1919陪讀計畫106學年度統計顯示，隔代教養占比，國小是16.86%，是10年前97學年度6.88%的2.5倍。

協會指出，隔代教養家庭多無力督促孩子的課業，容易造成孩子在學業表現及生活適應上的弱勢，甚至放棄學習，而形成社會隱憂。住在雲林的阿桃嬤深感對兒女的教育失敗，兒女生了卻不養，她一人照顧8個孫子。在陪讀班的陪伴下，讓她重拾希望，再給自己與孫子一次機會，不讓失敗的教育複製在孫子的身上。

救助協會表示7月起發起「午安寶貝」公益勸募活動，為107學年度「1919陪讀計畫」籌募5800萬元的陪讀經費，期望能繼續資助237個班2850位弱勢家庭兒少。該計畫透過全台1919服務中心設立的陪讀班，為貧困、單親、隔代教養等弱勢孩童提供免費課輔、品格教育、才藝訓練與家庭關懷。自2004年起，至今已累計資助超過3萬6000人次的弱勢家庭孩子。

響應「午安‧寶貝」勸募活動，民眾可認領國小學童，每班每名每月資助費1200元；認領國中學生，每班每名每月資助費2000元；認領多元才藝班，每班每月3000元。

(旺報 )