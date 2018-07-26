8歲女童照顧中風父 榮獲全國孝行楷模

中寮鄉永康國小年僅8歲田采凰，孝行感人，榮獲全國孝行楷模，是全國31位受獎人中年紀最小者。（永康國小提供）

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獲全國孝行楷模獎的田采凰在受獎後與導師劉燕妮合影。（永康國小提供）

南投縣中寮鄉永康國小年僅8歲的田采凰同學，榮獲內政部評選為107年全國孝行楷模，是全國各縣市選出31名楷模中年紀最小的得獎者，並獲總統蔡英文頒獎表揚，其勵志孝行，不僅堪為各界效法榜樣，其得獎殊榮更讓全校師生都引以為榮。

年僅8歲的田采凰同學，年紀雖小，但既乖巧又懂事，父親中風，行動無法自理，為照顧父親，仍拖著瘦小身軀，推著比她高出1個頭的輪椅，就希望父親快快好轉，復健有成。

田采凰家中人口簡單，所有事務都由她和哥哥親手完成，兩小從不嫌累，還努力讀書拼獎金，藉以改善家庭經濟，有時需晚自習，擔心父親沒飯吃，還會請學校將食用剩自助餐帶回家燙給父親吃，凡事總是惦記著家中父親，令人感動。

田采凰在家洗衣、打掃、煮飯、餵藥、盥洗樣樣自己來，在課業上從不延誤，不管在校或回家後都找時間看書，在班上成績名列前矛，不僅是學校眼中品學兼優的好學生，也是左鄰右舍稱讚的好孩子。

田采凰最難得是，懂得即時行孝，雖小小年紀已懂得面對自己生活及為未來日子打算，她說一定要認真讀書，長大要賺錢讓父親住大房子、過好日子，因采凰及哥哥的即孝，不僅挽救破碎的家庭，也成為學校及村里推廣孝道的最佳教材與榜樣。

永康國小校長陳建志對年僅8歲的田采凰同學，竟能如此知事、懂事，發揮感恩向善的崇高精神，覺得不僅令人感動，更值得推崇與讚揚，同時對其當選全國孝行楷模，並獲蔡總統親自嘉許及頒獎表揚，認為是實至名歸，堪值全國青少年孝行優秀榜樣。

(中時 )

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