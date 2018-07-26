「鵝肉」生命轉彎 中市勞工局職訓助他成超人氣按摩師

2018年07月26日 15:56 中時 盧金足

「鵝肉」阿豐去年底完成台中市政府勞工局舉辦的按摩職訓，順利轉業新國泰按摩中心當按摩師，一流技術贏來好口碑的客源。（盧金足攝）

綽號「鵝肉」的阿豐，年輕時因為一場工安意外，造成右眼全盲，僅剩微弱視力的獨眼人生，長達25年時間走不出黑暗的壓力，工作一個換一個，打擊挫折不放過他，連開鵝肉攤都遭禽流感波及而收攤，但「鵝肉」不服輸，去年底完成台中市政府勞工局舉辦的按摩職訓，順利轉業新國泰按摩中心當按摩師，黑白的生命露出曙光，一流技術贏來好口碑，躍升該的中心超人氣按摩師之一。

台中市政府勞工局長黃荷婷表示，為輔導身心障礙朋友學習一技之長，每年依據產業需求，針對身心障礙者規畫不同職業訓練課程，以今年為例，先後開辦養生紓壓技能培訓班、清潔服務人員訓練班、行政文書及e化行銷班等，班班搶手，不少身障朋友透過專業培訓，結訓後都能順利進入職場。

職訓班本著「結業即就業」原則，各職類於結訓後，輔導就業率超過5成，黃荷婷說，其中養生紓壓技能培訓班更是一枝獨秀，平均就業率破9成，不少學員尚未結訓就被內定延攬，「鵝肉」就是其中之一，同時有三家按摩中心搶著要人，讓最初錄訓評估險些「三振」鵝肉的承辦員劉怡貞跌破眼鏡。

今年45歲的「鵝肉」，20歲時因為操作起重機不慎發生意外

，右眼視神經斷裂失明，突然變成「獨眼人」，阿豐「鵝肉

」一度走不出沮喪無助的心情。

「媽媽提醒他面對命運，一枝草一點露，認命，老天一定會給你機會！」阿豐說，視力不好，工作也保不住，很長一段時間，他奔波在外場服務員、業務、工廠技術員間不斷轉換跑道，只因視力受限，升遷機會永遠輪不到他頭上。

找不到老闆雇用他，阿豐想到「何不我自己來當老闆！」他拿出所有存款投資砂石業，但幸運之神不眷顧，不到三年砂石廠經營不善倒閉，賠掉房子的代價，還揹一屁股債。

直到6年前，他在市場租攤位賣鵝肉，客人看他勤奮打拚，鵝肉好吃人潮帶來錢潮，「鵝肉」外號就是這樣來的，原以為人生路否極泰來，一場禽流感又將他打回原點。

「鵝肉」一路接受挑戰，卻也不得不正視40多歲，視力更加退化，他咬牙再為自己開闢新生路，去年報名參加台中市勞工局開辦的養生紓壓按摩技能培訓班，學得一技之長友另習謀生技能，已順利重返職場。

鵝肉說，人生無常，誰能保證一生順暢？只是天無絕人之路

，除了靠自己努力走出活命的路，善用政府資源更能事半功倍，自助、人助，也獲得天助。

劉怡貞表示，「鵝肉」面試成績並不理想，是職訓班指導老師蔡水森力排眾議，認為他指握力極佳，很適合按摩行業，經過評審再次討論，決定給他機會。

「鵝肉」沒有辜負蔡水森識人眼力，培訓期間比別人更認真學習，無論術科與學科都拿到好成績，也通過丙級考照，紮實功力成了大家網羅對象，飲水思源，他選擇提拔他的貴人蔡水森經營的按摩中心就業。

也是視障人士的蔡水森很照顧「鵝肉」，鵝肉初上工時，在實務上仍須磨練，蔡水森容許他「一邊做一邊學」，還經常在旁指點，協助他練就紮實手藝。大半年來，鵝肉因手藝純熟，客源穩定，連蔡水森都豎起大拇指說，鵝肉比起業界工作10多年的資深按摩師受歡迎，也成為按摩中心的招牌按摩師之一，幫客人按摩也按出自己的新人生。

(中時 )