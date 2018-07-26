兩油輪遇叛軍飛彈攻擊 沙烏地停止紅海原油航線

2018年07月26日 15:57 中時電子報 李靖棠

據半島電視台（Al Jazeera）報導，全球最大石油供應國沙烏地阿拉伯，昨日有兩艘大型油輪，在行經紅海（Red Sea）南部的曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）時，遭到葉門叛軍胡塞武裝組織（Houthi rebels）攻擊，讓沙國政府大為震怒，隨即下令暫停所有行經該海峽的油輪，此舉一出、恐造成全世界每日減少2至3百萬桶原油，也讓外界擔憂，本就充滿危機感的石油價格，會因此開始飆漲。

沙烏地能源部長阿法利（Khalid al-Falih）表示，「沙國將全面停止紅海區域的運油路線，直到該區的情勢明朗、航道安全後，王國才會重新恢復航線。」而沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）也發表聲明指出，旗下兩艘擁有200萬桶運載量的超大型油輪（VLCC），在曼德海峽遭到叛軍攻擊，船身雖有受傷，但船員一切平安、而且並無原油外洩的危險。

A statement by #Saudi_Aramco on today’s attack on two Bahri Very Large Crude Carrier (VLCCs) transporting the company’s crude oil.https://t.co/SXbVaExp80 — aramco | أرامكو (@Saudi_Aramco) 2018年7月25日

伊朗威脅要封鎖波斯灣（Persian Gulf）的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）、如今沙烏地阿拉伯又暫停紅海航道，讓石油專家卡伏納（Bob Cavnar）相當擔心，他認為，從沙國此次的態度研判，停止航道的計畫可能會延續很久，然而只是每天減少2至3百萬桶原油輸出，也可能造成全球經濟的變動。他預測，這次的停運、至少會讓原油價格上漲1美元（約30台幣），更會讓全球因此感到憂慮。

葉門叛軍胡塞武裝組織，迫使沙烏地阿拉伯關閉紅海的原油輸出航道。（圖/美聯社）

對全球海上運油網絡而言，紅海是世界最重要的航線之一，當中東的原油要通過蘇伊士運河（Suez Canal）運往歐洲，都勢必會經過葉門海岸。而長期陷入內戰的葉門，胡塞武裝組織和沙烏地阿拉伯更是長年的仇敵。故在油輪遇襲的消息傳出後不久，胡塞組織便承認，是他們從葉門西海岸發射2枚飛彈，攻擊沙烏地的2艘超大型油輪，也讓這起攻擊事件，混入更多複雜且難解的國際情勢。

(中時電子報)