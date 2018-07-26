年底選戰 洪耀福：綠營長期執政地方感覺比較危險

2018年07月26日 15:58 中時 曾薏蘋

民進黨台北市議員、姚文智與洪耀福率黨工參觀新竹300城市博覽會。(曾薏蘋攝)

民進黨台北市議員、姚文智與洪耀福率黨工參觀新竹300城市博覽會。(曾薏蘋攝)

民進黨執政新竹市、桃園市及基隆市屬版圖藍大於綠，卻政績亮眼的縣市；民進黨秘書長洪耀福今表示，年底是地方選舉，每個縣市首長個人政績和魅力是選舉勝負關鍵；但他也不諱言，過去綠營執政地方感覺比較危險。綠營長期執政地方，選民對民進黨期待值會拉高，若沒做到這點選民就會有意見。

至於過去與綠營合作的無黨籍新竹市議會議長謝文進宣布參選新竹市長，近日更頻質疑林智堅政策。洪耀福表示，尊重謝文進個人選擇，謝可能一直很期待國民黨有第二階段整合，謝與國民黨之間如何合作，國民黨與無黨籍候選人如何整合，不是操之在民進黨。

新竹市正舉辦「新竹300城市博覽會」，新竹市長林智堅親自為從台北而來的黨內同志親自導覽，他說，「昨天就導覽了三場」；被問到，選舉年，博覽會成為攻擊點？林智堅說，這是沒辦法選的！洪耀福說，是三百年前決定的；林智堅表示，他跟民眾說，如果今年不來參加，就要再等三百年，錯過除非你是孫悟空，不然沒辦法再等三百年！

提到選舉，林智堅說，「戰戰兢兢」；洪耀福指出，建設、政績才是王道。透過林智堅的精實治理，得以改變新竹市民對於藍綠結構的僵化，從而紓困民進黨在新竹市選舉艱困的局面。新竹市多為鄰近縣市的生活中心，就算並非當地居民，也能被新竹市的進步與整治所感動，這些政績所帶來的外溢效應，也會提升鄰近縣市的總體改變。

林智堅表示，竹竹苗本來就是共同生活圈，竹竹苗就是要共好。兼任民進黨主席的總統蔡英文特別交代他「新竹縣和苗栗要多幫忙」，他也一定會。他每次和鄭朝方、徐定禎聚在一起，也都在談論竹竹苗未來共同要解決的議題。

林智堅表示，他觀察基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦，基隆市和桃園市過去都是藍營執政，換了新政府後，民眾有了比較，就會覺得新的地方政府和以前比起來差很多，因此藍綠的問題在市民心裡就不存在了，市民認為這個人願意做事、會做事，就會支持。

洪耀福表示，年底是地方選舉，每個縣市首長個人政績和魅力是選舉勝負關鍵之處，過去民進黨在北部的基隆市、新竹市、桃園市比較弱，但這些縣市今年感覺卻比較穩定，過去綠營執政地方感覺卻比較危險。綠營長期執政地方，選民對民進黨期待值會拉高，如果沒做到這點選民就會對你有意見，由此可見，過去國民黨在北部縣市長期執政「執政有多差」。民進黨在新執政的地方會更努力，讓民眾感覺不一樣。

(中時 )