民進黨為何堅持不換吳音寧？網曝關鍵三原因

北農總經理吳音寧。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

被貼上「250萬高級實習生」的北農總經理吳音寧爭議頻頻，繼放話這會期不來議會備詢，日前又在開會前PO文稱不來備詢是「遵守法規」，讓議員痛批吳在挑釁市府、議會。有網友在網路提出三項民進黨堅持不換吳音寧的理由，引起許多網友議論。

有網友在PTT發文指出，不談吳音寧能力如何，現在吳音寧在人民觀感裡就是負分。吳音寧從去年6月上任到現在，新聞幾乎都是負面的，即便如此，民進黨仍沒有要換掉吳音寧的意思。該網友說連姚文智都有退場的風聲，吳音寧則是八風吹不動，穩坐總經理。

該網友猜測有三個原因，包括一、民進黨拉不下面子。不過該網友說民進黨都快失去政權了，還在乎面子？且換掉吳音寧也不見得是沒面子的事，快刀斬亂麻，換好一點的人搞不好會被稱讚。二、民進黨沒人或民進黨找不到比吳音寧更好的人。第三個原因則是想抓社運的票，不過該網友說這會因小失大，不合理。「實在不知道為什麼民進黨全黨力挺吳音寧」。

對此，網友則表示「因為510現在有小英的愛」、「陳吉仲是蔡英文農業第一智囊 乃愛將是也」、「蔡英文都在中常會點名傾全黨力挺吳了，怎麼可能換掉」、「我是覺得要挺可以，但中央要拿出一個可監督的辦法」、「從去年上任到現在都一年了，真想換怎麼會換不掉？」、「510自己也不想走阿 柯控制不了他 民進黨也不行」、「柯不見的是想換掉他，但也要想辦法可以管他了」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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