蔡依林1日淚崩2次... 被逼急了承諾年底一定...

2018年07月26日 15:57 中時 潘鈺楨

蔡依林擔任《無窮世代計畫》2代言人。（翻攝自微電影）

家扶基金會微電影《無窮世代計畫》26日首播，代言人Jolin蔡依林及拍攝微電影的楊力州導演、愛心企業等，一同呼籲關注弱勢兒少學習困境。Jolin現場觀看微電影，忍不住拿著衛生紙拭淚，記者會結束後，她和電影中的家扶兒童小婷的媽媽聊天，眼淚又忍不住流了下來，頻頻淚崩。

她表示，個案媽媽對孩子的愛很滿，很真實讓她很感動，這也是紀錄片最大的魅力。紀錄片沒有腳本，她完全是自由發揮，對於自己英文老師當的如何，認為「還可以」，「我不是去教小朋有英文，是希望藉由這個過程了解她、逗她開心。」她即興教了小婷用英文說「我愛你」，對於現在有沒有想說「我愛你」的對象？她說：「我的家人，狗啊！」談到感情狀況，她秒回「我單身」，認為現在一個人蠻開心自在，沒有桃花也不會影響自己開心與否。

那麼看到家扶兒童，會不會想要生小孩？她說：「沒有立即馬上現在就要，這種事沒得規劃，來就來了。」能規劃的是新專輯，她的新專輯遲遲未推出，被追問進度，她苦笑：「最近1個月有些卡關，逼得我也急，但新專輯已錄製完成一半，卡關的點在於想要再嘗試不一樣的詮釋方式。」承諾今年一定會推出。

(中時 )