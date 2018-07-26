協助探索職能興趣 南彰職業試探中心揭牌

2018年07月26日 16:05 中時 謝瓊雲

南彰化第一座「區域職業試探與體驗示範中心」上午在大同國中成立。(謝瓊雲攝)

僑信國小的學童受邀至大同國中職探中心搶先體驗。(謝瓊雲攝)

在職探中心老師指導下，小學高年級學童體驗親手實作。(謝瓊雲攝)

彰化縣第二所「區域職業試探與體驗示範中心」 26日上午在大同國中揭牌，針對小五至國三的學生提供實作體驗的職業試探課程，主持揭牌典禮的彰化縣長魏明谷期望能夠增進學生對職業與工作世界的認識，讓技職教育向下扎根至國小。

魏明谷表示，現代產業講求高度自動化生產，甚至進階到AI人工智慧，透過職業探索助學生及早認識自身興趣所在，培養未來國際產業的競爭能力，也提早為產業尋找人才。去年在彰安國中成立第一所，剛合併的原斗國中小明年也將建置第三所。

校長施純在表示，將五間空餘教室設立職探中心，結合大慶商工、同德家商、達德商工等校師資，針對小五、小六學生，提供家政、化工、農業三個職群課程。

他說，包含服裝設計、絹印體驗實作、嬰兒嚕啦啦、乳液與面膜保養品製作、防蚊液與手工皂實作、藍染、壓花、水耕蔬菜育苗、組合盆栽等豐富多樣的內容，將透過縣府公告給各中小學申請，也規劃業界人士開課，甚至弘光科大、大葉大學相關科系師資支援。

活動現場提供了學生發揮創造力的實作場域：由勞動部勞動力發展署服飾剪裁創意班講師林億昕教授「頑玩小剪裁：認識兩片裙」、崇實高工化工科老師楊雅婷教授「如何自製乾洗手凝膠」、員林農工老師謝素芬、李家蓮指導「多肉盆栽手做」；參與體驗的學生表示，有機會能接觸到不同於以往的課程內容，結束後還能將作品帶回去，非常有成就感。

(中時 )