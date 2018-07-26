鼓吹寵物絕育 農委會邀安格斯談星

2018年07月26日 16:05 中時 游昇俯

寵物飼主的星座和他們支不支持寵物絕育有關係？星座專家安格斯分析，風象星座傾向簡單，絕育能避免寵物疾病，改善飼主與寵物間的關係，故支持意願最高；水象星座思慮周全，怕毛小孩痛、怕危險，故絕育意願最差，但給他們多一點資訊就能改善。為提倡為寵物絕育，農委會26日邀請星座專家安格斯為飼主星座分析，呼籲飼主踴躍為毛小孩絕育。

8、9月份為犬貓繁殖季節，農委會26日啟動8月為全國寵物絕育月，除請地方動保機關通知未絕育寵物飼主為毛小孩絕育，也將推動全國獸醫師公會與大專院校團隊前進偏鄉，提供180場次絕育服務，並委託動物保護團體辦理900場次犬貓絕育推廣。

根據農委會寵物登記管理資訊網189萬多筆統計資料，願意為寵物絕育飼主女性占56.59%，高於男性44.83%；以星座來看，最願意為寵物絕育的飼主，前三名分別是獅子座、水瓶座及雙子座。

安格斯除了分析飼主星座與寵物絕育間的關係，他也自陳，小時候不懂事，曾購買寵物犬，但現在已改為認養方式；並且，除了養狗，還是照顧住家附近三條巷50幾隻流浪貓的「浪爸」，因不希望流浪動物氾濫，他支持動物絕育。

「寵物絕育結紮有助預防疾病，」中華民國獸醫師公會理事長陳培中表示，母狗結紮，拿掉子宮、卵巢，不會子宮蓄膿；公狗結紮，拿掉陰囊睪丸，也就不會發生睪丸癌，寵物壽命都會更長。他說，家中毛小孩結紮，性情比較穩定，不然往往要離家「出差一個月」；公狗雄性賀爾蒙減少，人狗關係更融洽，母狗不再發情，也有益環境衛生。

台灣動物保護行政監督聯盟執行長何宗勳帶著他的寵物犬「吉心」出席記者會。9個月大的母犬「吉心」雖已結紮兩個多月，但在記者會上仍十分好動，讓何宗勳忙得團團轉，何宗勳苦笑說，「可以想像沒絕育的哈士奇有多可怕了吧！」因動保聯盟主張流浪動物零撲殺，何宗勳說，要零撲殺就要從源頭減量，故支持寵物絕育。

(中時 )