靜宜大學財金系「理財夏令營」培養小學生金融觀念

靜宜大學財金系師生規畫多元特色的「玩具出任務、錢進金銀島─理財小達人夏令營」；讓永安國小學生度過豐富及充實的暑假！（陳世宗攝）

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靜宜大學財金系透過寓教於樂、深入淺出的遊戲及互動，建立孩童最完整金融理財知識！（陳世宗攝）
「屬於自己的工具」課程中，學生發揮創意及巧思，DIY製作存錢筒，傳遞儲蓄觀念。（陳世宗攝）

靜宜大學財金系為讓金融理財教育向下扎根，師生特規畫多元特色的「玩具出任務、錢進金銀島─理財小達人夏令營」；讓台中市永安國小52位學生，度過豐富及充實的暑假！主任林卓民指出，希望透過寓教於樂、深入淺出的遊戲及互動，建立孩童最完整金融理財知識！

林卓民說，財金系結合專業的金融知識與資源，期望以淺顯易懂的實例，培養學生正確的金錢、理財及價值觀，並開始認識銀行及相關金融知識。難能可貴的是該系共23位學生，發揮所學專業與團隊合作，投入活動規畫設計，在實作中學習，也為未來就業累積經驗。

「理財小達人夏令營」以「你我零距離」團隊遊戲揭開序幕，讓學童熟悉靜宜校園環境；藉由活潑又富有教育意義的「錢進金銀島」短劇故事，教導「想要」跟「需要」的不同，可避免浪費。

在「屬於自己的工具」課程中，學生發揮創意及巧思，DIY製作存錢筒，傳遞儲蓄觀念。透過最受孩子喜愛的「保衛小尖兵」、「玩具出任務」闖關遊戲，及趣味互動問答，加深印象與學習效果，也培養團隊合作和問題解決能力。

永安國小帶隊教師康詩敏與陳慈佑說，感謝靜宜財金系師生，提供不同於課堂的學習場域，並透過簡易、有趣的活動，教導學生感恩及儲蓄觀念；也學習團隊合作、獨立思考，及金融理財等能力與知識。

參與營隊的陳同學表示，最喜歡「保衛小尖兵」課程，能認識金融機構，學習如何不浪費。感謝爸媽辛苦工作賺錢，未來會養成儲蓄，及正確的花錢與理財習慣。

財金系三年級施虹余表示，第一次規畫國小營隊，常緊張到不知所措；活動當天，發現小學生活潑大方，不怕陌生環境，很快能融入課堂情境。最有成就感是，學員將課堂吸收的金融專業知識，立即討論與分享。

(中時 )

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