六都財政評比台中最後一名 國民黨批：林佳龍將中市帶入黑暗時代

2018年07月26日 17:25 中時 陳世宗

審計報告公佈財政部考核6都財政評比，台中市總成績六都最後一名。台中市議會國民黨團26日召開記者會，齊聲痛批林佳龍近4年來舉債節節攀升，市民繳稅日益沉重令人憤慨。台中市政府表示，林佳龍上任以來已撙節471億元，目前負債為888億元，財政狀況持續樂觀穩健，

國民黨團書記長李中說，財政部考核6都財政狀況，台中市債務管理、節流績效六都最後一名，開源及預算執行六都倒數第二，唯有向市民「清理欠稅」六都第一；龍團隊瘋狂舉債和拼命討稅，造成市民生活拮据。台中財政每況愈下，林佳龍將台中市帶入黑暗時代。

楊正中、黃馨慧等人指出，103年胡志強任內的財政評比是當時「5都第二」（桃園尚未升格），如今林佳龍執政卻變成「6都最後」，從前段班變成吊車尾；林團隊的過客心態惡搞財政。顏莉敏說，中市自償債務未還金額從103年底的155億餘元，106年底暴增到414億餘元，可見市府還款能力出問題。

財政局表示，林佳龍上任後，自104至106年所爭取到的中央補助款約468億餘元，並積極爭取中央前瞻基礎建設計畫補助；包括大台中山手線、捷運藍線、捷運綠線延伸到彰化等案均已納入，分別爭取到中央約385.78億元、427.89億元、63.03億元補助，減輕中市財政負擔。

市府強調，稅務局從102年胡前市長執政時，清理欠稅的成績就是六都第一名。清查欠稅是基於維護租稅公平正義，依法必須執行的業務，是身為公務員必盡的義務；否則將對所有依法繳稅的市民不公平，請議員不要抹煞基層同仁的努力。

(中時 )