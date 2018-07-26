埔里22年老店「黑肉麵」排骨麵飯 風味獨特 生意強強滾

2018年07月26日 16:23 中時 楊樹煌

▲黑肉麵的排骨飯，外酥內嫩，並保有湯汁，風味獨特，吃過的客人都說讚。（楊樹煌攝）

▲黑肉麵店的招牌米粉、招牌麵與魚排、爌肉還有媽媽味的炒辣椒。（楊樹煌攝）

▲黑肉麵店的雞排與雞腿。（楊樹煌攝）

▲黑肉麵店的招牌湯香菇蒸蛋、苦瓜排骨湯與金針排骨湯。（楊樹煌攝）

▲黑肉麵店位於埔里鎮中山路二段路旁的店面招牌。（楊樹煌攝）

大埔里地區享譽盛名的22年老店「黑肉麵」排骨飯，該店的排骨飯、是採用溫體豬的帶骨豬肉，遵循古方，醃製12小時以上，同時該店堅持現點現炸，最令人懷念的滋味是，黑肉麵的排骨外酥內嫩，並保有湯汁，風味獨特，且有與眾不同的香氣，讓吃過的客人都說讚。

埔里黑肉麵，本店位於埔里鎮中山路二段105號，分店位於埔里鎮中山路三段352號，本店由女兒謝凌當店長、分店則由兒子謝明岳主持，因該店的招牌排骨飯，頗負盛名，又是地方美食老店，每到用餐時刻，總是賓客滿座。

黑肉麵店的排骨飯、排骨麵及排骨米粉，一樣叫座；據店長透露，主要是該店使用的排骨都是溫體黑豬肉，在處理中經過拍打、去筋，再以辛香料、中藥、醬油搭配獨門配方，經過12小時以上醃漬入味後，再裹上自製炸粉，成為外酥內嫩並保有湯汁的美味排骨。

由於黑肉麵排骨飯，有與眾不同的香氣與風味，已成為不少饕客心中的超級美味，該店又堅持現點現炸，顧客雖得耗時等待，但因該店堅持品質，打響名號，香氣四溢的排骨，客人還是會耐心等候，致每天生意強強滾；尤其搭配該店獨門自製有媽媽味的辣椒以及招牌的香菇蒸蛋，更是令人讚不絕口。

黑肉麵老店除排骨飯、麵、米粉，還有雞腿飯、爌肉飯、雞排飯、魚排飯、豬腳飯也很受歡迎，並有招牌香菇蒸蛋、苦瓜排骨湯、金針排骨湯及三色丸湯，提供現點快餐，還接受預約現做便當，市區只要叫滿300元就外送，方便民眾。

黑肉麵本店位於埔里鎮中山路二段105號。訂餐專線︰049-299-9959 排骨飯75元、排骨麵80元、招牌香菇蒸蛋30元。營業時間﹕每天上午10︰30～14時；下午16時至20時；每周五固定公休。

(中時 )