調查指出7成民眾有膝關節問題不就醫 1／4拖超過3年

2018年07月26日 16:25 中時 魏怡嘉

根據衛福部統計，國內關節炎盛行率約15％，相當於350萬人口有關節炎問題，而根據「全台膝關節疼痛患者治療及生活品質調查」指出，全台有7成民眾有關節疼痛問題，其中更有1/4關節不適者忍痛超過3年，就算醫師建議進行人工關節置換手術，也有近3/4成民眾不願接受，嚴重影響生活品質及「性」福。

新光醫院院長侯勝茂表示，國人關節炎問題，又以「退化性關節炎」為最大宗，同時也觀察到退化性關節炎患者有年輕化趨勢，發生年齡已下降至50歲左右，主要肇因於生活習慣或事故創傷等，值得國內重視。

針對調查發現，7成患者有關節疼痛問題卻隱忍不就醫，侯勝茂院長分析指出，主要原因來自於多數患者認為人工關節置換是大手術，需長時間復原及患者多數不了解術後膝蓋的復原情況，擔心影響日常生活，因此不敢貿然嘗試。

侯勝茂院長表示，膝關節可以簡單的分為內、外及前側３個房間，一般都是內側開始磨損，如果只有一個房間損壞，只要置換修理一個房間就可以了，不要等到房間一個個被拖垮後，再來換全膝關節，屆時不僅手術需輸血，風險也較高，復原時間也較長。

70歲的楊太太說，她左膝關節內側因退化出現磨損，以前怕開刀，每年固定打玻尿酸及做自體血小板血漿注射療法(PRP)，每年都要花十多萬，她後來聽侯院長的建議，做了半膝關節置換，隔天就可下床，現在已可正常行走，不用再每年到醫院打玻尿酸，她覺得相當開心。

對於目前膝關節的治療，雙和醫院翁佩韋醫師表示，過去確診1、2期的患者，由於關節腔變窄及軟骨彈性減少等問題，醫師多採取口服藥、外用藥、物理治療為主；而針對3、4期患者，可能面臨骨刺，甚至關節腔完全磨損，除止痛藥外，多以玻尿酸及PRP為主。這些治療方式只能治標不治本，手術治療對此類患者為根本改善膝關節炎問題的方法，包括關節鏡、英式半膝與全人工膝關節置換手術等，讓患者擺脫反覆疼痛的枷鎖，回歸正常生活。

(中時 )