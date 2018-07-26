我國交通死亡數太高　交通部：從「速度」下手

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台灣每10萬人就有12.22人因交通事故死亡，數字遠遠落後其他先進國家，交通部道安會參考全球排名第3的瑞典作法，指出「速度」是造成傷亡的最大關鍵，將把速度管理列入為期4年的交通安全改進方案內，同時呼籲各縣市政府降低住宅社區、學校周邊速限至30公里，保護行人。

根據澳洲研究，一般轎車在時速30公里的情況下，遇到前方突然出現緊急情況，需要14公尺的剎車距離；若時速為50公里，剎車距離將拉長為28公尺。另外，行人被時速30公里的轎車撞上，死亡率為10％，若被時速50公里的轎車撞上，死亡率將飆升為85％。

道安會指出，我國2017年每10萬人就有12.22人因交通事故死亡，對比國際組織2016年的研究報告，台灣人交通死亡的比例遠超過挪威（2.59）、瑞士（2.59）、瑞典（2.74）、英國（2.79）、日本（3.70）、德國（3.90）等先進國家。

道安會認為，台灣應改變觀念，從「以車為本」變成「以人為本」，例如調整夜間的紅黃閃燈，改回紅綠燈管制，另在社區與學校周圍，最好把速限降為30公里，保護行人。此外，縣市政府可在鋪設馬路時，重新調整車道寬度，因為減少車道寬度可以降低車速，多出來的空間則可以讓行人或自行車通行。

除了速度管理，道安會也表示，落實記點制度、加速推動科技執法，以及越趨嚴重的電動自行車亂象，都在改進計畫中，目標2019年讓國人交通死亡數從去年2699降到2500人以下，年輕族群死亡從400人降到250人以下。

(中時 )

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