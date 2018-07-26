牙醫揭真相! 這5大食物看似無害 竟是牙齒隱形殺手

爆米花雖非酸性食物，但常含有未爆開的堅硬玉米粒，會導致牙齒碎裂。（達志影像/shutterstock)

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旺報
/綜合報導

碳酸飲料、甜食會危害牙齒健康，一般人都有此認知，但生活周遭還有不少看似無害的食物，其實卻暗藏危機，常在不知覺中造成牙齒受損。澳洲牙醫協會指出，柑橘類水果等酸性或爆米花等硬脆的食物，尤其對補綴過的牙齒不利，牙醫提醒民眾不要踩雷。

中央社引述每日郵報報導，澳洲牙醫協會口腔健康委員會牙醫Peter Chuang表示，柑橘類水果、義大利麵、爆米花、冰塊和醃漬發酵食品看似無害，成為不少人美食的最愛，但其實這5種食物不是太酸性就是過於硬脆，容易破壞牙齒組織，對補綴過的牙齒並不好，應限制攝取量或乾脆避免不吃。

●柑橘類水果

柳橙、檸檬、葡萄柚等柑橘類水果的檸檬酸含量高，可能導致琺瑯質蛀蝕和牙齒敏感的風險升高；建議改吃酸性較低的蘋果或香蕉。

●義大利麵

義大利麵料理常見的拿坡里醬或其它以番茄為基底的任何紅醬，都是高酸性食品；常用來製作義大利麵醬的罐頭番茄，其酸性也比一般番茄高。專家建議，為了牙齒著想，最好選擇以天然食材製作或只使用橄欖油為基底的義大利麵醬。

●爆米花

硬脆食品必須費勁咀嚼，會造成牙齒崩裂風險升高；爆米花雖非酸性食物，但常含有未爆開的堅硬玉米粒，會導致牙齒碎裂。

另外，焦糖口味等甜味爆米花的外層常裹上脆硬且會黏牙的糖衣，也應注意避免，若看電影若想吃零食，可改吃墨西哥玉米片。

●冰塊

和未爆開的玉米粒一樣，冰塊也會為牙齒帶來浩劫，因此應避免咬嚼冰塊；尤其是牙齒有大面積補綴的人，更應避免吸吮或咀嚼冰塊。

●醃漬發酵食品

發酵食品有助腸胃健康，但酸性非常高。發酵食品的獨特風味常讓人上癮，尤其許多人因為橄欖有益健康而大啖醃橄欖；不過發酵食品通常酸性都不低，建議改吃胡蘿蔔沙拉棒或鷹嘴豆泥。

(旺報 )

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