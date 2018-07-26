兩岸清華學子交流　學習風格大不同

2018年07月26日 16:30 旺報 李侑珊

兩岸清華大學學子一同討論課堂習題。（新竹清華大學提供）

為鼓勵學生拓展視野，兩岸清華大學近期舉行學生交流互訪課程，讓新竹清華大學電機資訊學院學士班學生、北京清華大學計算機科學與技術系學生，各赴兩岸清華授課3周，有陸生看到兩岸大學生不同的學習方式，即北京同學習慣「獨立作業」，台生則喜歡小組合作，易於激發更多團隊創意與相法。

新竹清華大學電機資訊學院學士班為提升學生國際化程度，在4年課程規畫外，再外加3個暑假的海外學習及業界接軌，包括赴大陸及美國頂尖名校交流，並到業界實習。而大一升大二的新竹清華電機資訊學院學士班學生，上周才結束在北京清華的3周課程，本周起則接待北京清華學生到新竹，兩岸清華學子深入交流，激盪出創意火花。

清華電機資訊學院院長黃能富指出，電資院學士班的設計就是結合電機與資工，「軟硬通吃!」再加上AI人工智慧及大數據等課程，培育迎接下一世代挑戰的跨領域人才。

新竹清華大學電機資訊學院學士班主任王俊堯說，與北京清華計算機科學與技術系共同上一門課是個很特別的設計，「我們先去3周，對方也來3周，不只讓我們的學生走出去，也把對岸最優秀的師生帶進來。」

北京清華參訪團團長、北京清華計算機科學與技術系男大生胡致遠，觀察兩岸學子的學習方式，認為北京同學習慣「獨立作業」，遇到問題時先自己找答案；台灣同學則有更多的小組合作，與助教互動也比較多，往往激發更多想法上的衝撞，十分有趣。

北京清華副團長、北京清華計算機科學與技術系男大生鄭立言則說，台生在生活小細節表現很貼心，如下課後會把椅子推回原位，買飲料時會向店員道謝，讓他留下深刻的印象。除了安排台生到大陸授課交流。

北京清華學生普遍對台灣特濃的人情味印象深刻。北京清華副團長鄭立言表示，台灣生在一些生活小細節也有很貼心的表現，如下課後會把椅子推回原位、買飲料時會向店員道謝。此外，新竹清華校內的飲水機還供冰水、宿舍有烘衣機，也是很體貼學生的設計。

新竹清華還提供本土企業實習機會，其中包含友達、鴻海、力旺、工研院及國研院國家晶片設計中心等，安排台灣同學在大三升大四的暑假，準備赴美國頂尖大學交換一學期，並且電機資訊學院還提供8個獎學金名額，每名可獲新台幣26萬元，用以支應學雜費及大部分開銷。

(旺報 )