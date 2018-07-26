促轉會警告 政黨不配合移交檔案 可罰500萬且連續罰

2018年07月26日 16:42 中時 季節

行政院促進轉型正義委員會(促轉會)26日召開「研商政黨、附隨組織或黨營機構持有政治檔案通報事宜會議」，商討政治檔案通報格式，不過國民黨拒絕出席。會後促轉會召開記者會說明，表示出席政黨皆樂於配合，26日討論的結論將於下周送委員會確認，如果之後有政黨應移交檔案未配合，將處以最高500萬元罰鍰，且可以連續開罰。

26日的會議受邀政黨有5個，但僅有中國青年黨與民進黨出席，國民黨痛批促轉會為黑機關，拒絕出席，民主行動黨已解散，而中國民主社會黨則即將解散，因此也都沒有出席。另外還有國史館、檔案局人員以及學者教授出席。

促轉會副主委張天欽在記者會上指出，會議上諮詢了政黨專家的意見，做為促轉會制定政治檔案通報的作業要點的參考，會上結論決議關於檔案格式，必填的格式包括包括案名、數量、儲存媒體形式、起訖日期。而前來參與的中國青年黨和民主進步黨都表示樂意配合，只差申報期限要回去研究怎樣排定較妥適。

接著有記者問到國民黨曾表示不會參加促轉會任何會議，如果下周促轉會通過要求國民黨須提供資料，促轉會面對國民黨有何對策？

張天欽回稱將依照促轉條例第14條還有促轉會調查程序辦法，先採取四種措施，首先請國民黨派人來說明該黨持有哪些東西，也可能請它們提供必要的文件，第三可能會去它們儲藏保管的現場做必要的了解探查，最後可能委託學者專家去研究鑑定，國民黨手上有哪些政治性檔案。

張天欽聲稱如果被調查人員規避妨礙調查，例如請他來不來，或來了拒絕真實陳述，將依照促轉條例16條第6項，會有十萬到五十萬罰鍰，且可以按次連續處罰。如果已經被審定是政治檔案，卻拒絕移交，這部分罰一百到五百萬，也是按次連續處罰。

還有記者問到促轉會是否有已經鎖定哪些重要政治檔案，準備要著手蒐集，張天欽稱這不在今天討論範圍內，今天是討論程序，哪些檔案要申報要交，是第二階段的問題，因此雖然今日會議上中國青年黨表示90年前黨主席的真跡，希望只交出影本保留原稿，但這部分就尚未討論定案。

(中時 )