豐原城隍廟遶境 文大啦啦隊聲援申復東亞青運

文化大學競技啦啦隊聲援「台中市府申復東亞青運」。（王文吉攝）

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競技啦啦隊員在慈濟宮廟埕上肩表演特技，青春活力四射，博得滿堂采。（王文吉攝）
繞境隊伍也有民眾手持「支持申復東亞青運」標語，聲援台中市政府。（王文吉攝）
豐原城隍爺繞境行經慈濟宮，盛況空前。（王文吉攝）

「台中加油！台灣加油！」文化大學啦啦隊10位隊員26日到台中豐原參加城隍廟繞境活動，沿途高舉標語，聲援台中市政府申復東亞青運。學生表示，東亞青運被取消，有許多運動員失去比賽舞台，雖然競技啦啦隊不是比賽項目，但同為運動員，他們支持台中提出申復，為台灣爭一口氣。

豐原城隍廟26日舉行遶境巡安慶典，除有各友宮贊助陣頭相挺，還有10餘位文大競技啦啦隊聲援「申復東亞青運」。校外指導老師郭生良說，隊員們都是體育界出身，昨晚看電視，越看越生氣，臨時決定製作標語，在繞境時為台灣發聲，也希望喚起國人對體育的重視。

文化大學國術系校友許鈺祥表示，台中失去東亞青運主辦權，許多運動員失去參賽機會，連體育選手都被中國大陸欺壓，希望台中市政府重視體育，勇敢提出申復，爭回主辦權。保健營養系大三張雅筑也說，雖然競技啦啦隊不是東亞青運的比賽項目，但參賽選手投入長時間苦練，突然無法比賽，這比輸了還要痛。

文大競技啦啦隊高舉「支持深復東亞青運、台中加油」標語，隨著城隍爺神轎繞境豐原市區，還有隊員跳上肩，表演特技，並沿街舉牌聲援，格外引人注目，沿途許多商家、民眾也豎起大拇指，隔空加油打氣。

(中時 )

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