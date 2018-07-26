刁蠻王樂妍狂「比中指」！抽筋喊：很紓壓

2018年07月26日 16:49 中時 林淑娟

王樂妍拍戲狂比中指。（緯來）

王樂妍、潘柏希。（緯來）

王樂妍、潘柏希親熱戲不少。（緯來）

王樂妍奪潘柏希螢幕初吻。（緯來）

王樂妍笑稱自己專門蒐集男星螢幕初吻，第二部偶像劇就奪走尚未成年楊銘威的初吻，這次在緯來電影台自製電影《我的刁蠻女明星》與潘柏希對戲，第二天就拍吻戲，當時兩人甚至不認識彼此！潘柏希打趣說：「這是我的第一次螢幕初吻，有叫樂妍包紅包給我，但其實我沒拍過吻戲，甚至不知道怎麼親，導演還說我在啃她的牙，為了這場吻戲，我跟樂妍借漱口水，大概漱了十次」。

兩人熟稔後，變得無話不談、互相抬槓，一場潘柏希帶著王樂妍撐傘逃跑戲，兩人得含情脈脈深情的觸電搞曖昧，卻因潘柏希一個轉身意外肘擊到王樂妍的左臉，潘柏希大笑說：「巷子太窄了，我一個轉身就剛好給她一個拐子，她本來臉很痛，但是機器一到她臉上，她得馬上做出跟我觸電的表情跟感覺，當下覺得不好意思，又覺得她演技很好，但我心裡狂笑差點NG！」王樂妍則翻白眼說：「我痛到不行，這人是有多討厭我嗎？」王樂妍經紀人一旁幫腔：「女明星靠臉吃飯，這一拐我們要索賠1000萬」！

《我的刁蠻女明星》將於7/29(日)晚間9點緯來電影台全台首播，由簡學彬執導，王樂妍、潘柏希、陳幼芳、陳文山、范少勳、許仁杰、方語昕、張嘉方、壯壯（陳彥壯）等領銜主演。描述年輕女星張芸(王樂妍飾)遭人設局負評不斷，卻不改其嗆辣作風，終在媒體圍剿下成了全民公敵。王樂妍為了展現刁蠻模樣，得以鼻孔看人，並輔以「中指」，她笑說：「這是我人生比過最多一次中指，跟鏡頭走位、特寫、打燈，中指竟比到抽筋，最後竟比得習慣了，開心又紓壓！」

戲裡戲外都是明星的王樂妍，有不少忠實粉絲，她說，其實她最忠實的粉絲爸爸親，只要是她演出的海報，爸爸總會拿去認識的店家張貼，以行動支持寶貝女兒的作品，王樂妍感性說：「我拍的偶像劇爸爸看不懂，但時間到，他就把電視轉到那一台。我們曾一度吵架冷戰整整一年，直到爸爸生病才和好，那一年全家出遊的照片都沒有我，是我最大的遺憾。」為了彌補遺憾，王樂妍近期的舞台劇特地留了第一排位子給已經過世的爸爸，她淚眼婆娑地說：「這是他看我表演最近的一次，他一定有來看！」

(中時 )