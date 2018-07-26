馬偕帶塵爆傷友攀登「聖山」 走出新人生

2018年07月26日 16:54 時報周刊 邱玉珍

馬偕醫院日前舉辦塵爆傷友3周年回歸活動，率領30名塵爆傷者攀登北得拉曼巨木步道。攀爬過程相當驚險，不少傷友需手腳並用才得以成功達陣。負責籌辦活動的社工師呂碧漪表示，北得拉曼是泰雅族的「聖山」，也有「試試看」的寓意，此次活動期能鼓勵傷友在面對未來人生考驗時，都要抱持勇敢試試看的心情。

今年是八仙塵爆三周年，不少人也許已忘了這件意外事故，但對塵爆傷友、家屬而言，卻是永生難忘的記憶。3年來，馬偕醫院一直陪伴著他們，不僅照護他們的醫療，也照護他們的身心，鼓勵傷友勇敢走出來，接受未來生活可能面臨的一切挑戰。

繼前年完成路跑、去年攀登合歡山，今年，馬偕醫院再次帶領傷友挑戰需手腳並用的北得拉曼巨木步道，幫助傷友們找回更多的自信。馬偕紀念醫院燙傷中心主任游家孟表示，燙傷復健就像一場馬拉松，個人努力及團隊支持缺一不可。為凝聚向心力，馬偕團隊連續三年舉辦大型回歸活動，帶領傷友挑戰該階段看似不可能的任務，鼓舞傷友積極復健並且重建自信。

位於新竹尖石鄉北得拉曼巨木步道，全長2.5公里，一般山友建議往返時間為4到6小時，其中不少路段甚至需要手腳並用及團隊合作才能往前邁進，對傷友而言又是一次全新的挑戰與突破。但基於不同傷友的復健情況，團隊放寬標準，預估7小時全員完成任務為目標，所幸，在彼此互道加油聲中，隊友一個不少、全部達陣。

「到頭來，只有自己能為自己努力！」一路陪伴塵爆傷友呂碧漪如此說道，塵爆傷友除了每天反覆練習的關節活動度、疤痕按摩的物理復健外，心理復健是十分重點但卻最常被忽略的課題。

(時報周刊)