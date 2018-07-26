實踐大學邁步向前 致力辦學國際化

2018年07月26日 16:51 旺報 李侑珊

實踐大學自2007年起每年舉辦資訊與教育國際研討會，至今已逾十年，資訊與教育國際研討會是每年於亞洲各個城市輪流辦理，成果豐碩，已成為資訊與教育學門年度的重要研討會議。近兩年分別於日本京都(2017)及大阪(2018)舉辦，由日本兵庫教育大學擔任在地合作大學，兩校密切合作，使得國際研討會舉辦相當成功。

2017年研討會是2017年4月2-4日於日本京都 International Community House舉辦，計有來自33個國家的300位學者參加。實踐大學陳振貴校長以主辦者身分於開幕致詞，歡迎各國與會者。該次研討會籌備委員計有日本兵庫教育大學等多所日本、美國、加拿大與菲律賓等大學參加。

2018年資訊與教育國際研討會2018年4月1-3日移至日本大阪 International House盛大舉辦，有來自30個國家270位學者參加。實踐大學陳振貴校長特別邀請大阪地區大學聯合會(The Consortium of Universities in Osaka)理事長荒川哲男及多位教授一起參加開幕典禮，開幕典禮由川崎教授主持，陳振貴校長亦致詞歡迎各國與會學者。

經由此兩次的研討會合作，奠定雙方彼此的認識與瞭解，並萌發簽訂合作計畫的想法，經由多次的協商與討論，日本兵庫教育大學福田光完校長及川﨑由花教授特地專程由日本飛抵台北，於7月18日與實踐大學簽署合作備忘錄。

實踐大學陳振貴校長與日本兵庫教育大學福田光完校長於簽署後，並連袂至教育部拜會，由教育部國際暨兩岸教育司畢祖安司長接待，並深度研討國內大學與兵庫教育大學雙方合作的方向，希望能擴大此次實踐大學與兵庫教育大學簽署合作備忘錄的效應。

實踐大學目前姊妹校數計有200所，遍及大陸及港澳地區、亞洲地區、歐洲地區、美洲地區、非洲及大洋洲地區，遠見雜誌評定國內大學國際化程度，實踐大學由去年的第九名提升至第七名；因應每年超過千人的國際交換生人數，實踐大學特別籌建國際學院，並整建國際教學大樓，預計2018年暑期完工，屆時實踐大學的國際化更將邁入另一里程碑。

(旺報 )