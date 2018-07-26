粉領族長期下背痠痛 原來是薦髂關節作怪

員林宏仁醫院復健科醫師唐浩偉指，薦髂關節疼痛症候群引起的下背疼痛很容易與椎間盤突出造成的疼痛症狀混淆。(謝瓊雲攝)

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薦髂關節位於薦椎與兩側髂骨交界，隨軀幹彎曲伸直及旋轉而活動，長期姿勢不良會導致關節與周邊韌帶受損傷。(謝瓊雲攝)
想要釐清是否罹患薦髂關節疼痛症候群，可透過簡易的抬腿測試及關節壓迫測試等進行初判。(謝瓊雲攝)

34歲粉領族許小姐長期受下背痛困擾，原以為是椎間盤突出，但四處求醫未見改善，經員林宏仁醫院復健科醫師唐浩偉檢查，才確診是右側薦髂關節疼痛症候群，在接受超音波導引的藥劑注射後，疼痛終於大幅改善。

許小姐長期負責電腦文書，也需要搬辦公室影印紙、協助搬貨等雜務；因長期下背痛、無法久坐，每次一彎下腰，要再起身就很困難；經影像學檢查顯示並無神經壓迫，服用止痛藥效果也有限，後續亦嘗試電療、腰椎牽引等物理治療，疼痛症狀始終沒改善。

唐浩偉表示，椎間盤突出造成神經壓迫，和薦髂關節出問題，都會出現久坐後腰痠，坐著起身時明顯刺痛，且臀部後方與大腿感到疼痛，加上椎間盤疼痛可能會向下傳導到小腿及足部，兩者因症狀相似，並不易辨別。

他說，薦髂關節位於薦椎與兩側髂骨交界，隨軀幹彎曲伸直及旋轉而活動；長期姿勢不良，如半躺半坐或翹二郎腿等，或是搬重物、跌坐外傷，都可能傷及關節與周邊韌帶。

他指出，產後婦女因懷孕期間荷爾蒙促使骨盆鬆弛，容易造成骨盆與腰椎的不穩定，導致薦髂關節疼痛症候群；大多數會隨產後休養恢復，少部份婦女持續腰痛無法緩解。簡單進行抬腿測試及關節壓迫測試即可判斷是否疑似個案。

許小姐接受超音波導引的藥劑注射後，疼痛已大幅改善，後續仍需強化腰臀及大腿的肌群，維持骨盆的穩定性，並保持正確的站姿及坐姿，才能避免疼痛再次發生。

(中時 )

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