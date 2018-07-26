粉領族長期下背痠痛 原來是薦髂關節作怪

2018年07月26日 16:56 中時 謝瓊雲

薦髂關節位於薦椎與兩側髂骨交界，隨軀幹彎曲伸直及旋轉而活動，長期姿勢不良會導致關節與周邊韌帶受損傷。(謝瓊雲攝)

想要釐清是否罹患薦髂關節疼痛症候群，可透過簡易的抬腿測試及關節壓迫測試等進行初判。(謝瓊雲攝)

34歲粉領族許小姐長期受下背痛困擾，原以為是椎間盤突出，但四處求醫未見改善，經員林宏仁醫院復健科醫師唐浩偉檢查，才確診是右側薦髂關節疼痛症候群，在接受超音波導引的藥劑注射後，疼痛終於大幅改善。

許小姐長期負責電腦文書，也需要搬辦公室影印紙、協助搬貨等雜務；因長期下背痛、無法久坐，每次一彎下腰，要再起身就很困難；經影像學檢查顯示並無神經壓迫，服用止痛藥效果也有限，後續亦嘗試電療、腰椎牽引等物理治療，疼痛症狀始終沒改善。

唐浩偉表示，椎間盤突出造成神經壓迫，和薦髂關節出問題，都會出現久坐後腰痠，坐著起身時明顯刺痛，且臀部後方與大腿感到疼痛，加上椎間盤疼痛可能會向下傳導到小腿及足部，兩者因症狀相似，並不易辨別。

他說，薦髂關節位於薦椎與兩側髂骨交界，隨軀幹彎曲伸直及旋轉而活動；長期姿勢不良，如半躺半坐或翹二郎腿等，或是搬重物、跌坐外傷，都可能傷及關節與周邊韌帶。

他指出，產後婦女因懷孕期間荷爾蒙促使骨盆鬆弛，容易造成骨盆與腰椎的不穩定，導致薦髂關節疼痛症候群；大多數會隨產後休養恢復，少部份婦女持續腰痛無法緩解。簡單進行抬腿測試及關節壓迫測試即可判斷是否疑似個案。

許小姐接受超音波導引的藥劑注射後，疼痛已大幅改善，後續仍需強化腰臀及大腿的肌群，維持骨盆的穩定性，並保持正確的站姿及坐姿，才能避免疼痛再次發生。

(中時 )